Kevyen liikenteen onnettomuuksia vähiten moneen vuoteen

Kevyen liikenteen osalta kulunut vuosi on ollut edellisvuosia parempi, selviää Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ennakkoraportista. Tänä vuonna jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on kuollut yhteensä 15 vähemmän kuin viime vuonna. Onnettomuusmäärä on pienin viiteen vuoteen.

Liikenneonnettomuuksissa on kuollut ennakkotietojen mukaan elokuun loppuun mennessä 172 ihmistä. Viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla kuoli yhteensä 12 ihmistä enemmän.

Raportissa tarkasteltiin vuosina 2010–2016 tapahtuneita liikenneonnettomuuksia.