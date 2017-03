"KHO:n kritiikki vain yksi erittäin raskas kritiikki" – oppositiolta nippu sote-kysymyksiä hallitukselle

"Kun olemme seuranneet hallituksen toimia, niin asiantuntijat, lukuisat tahot, ovat vakavasti varoittaneet siitä, että nyt valitulla mallilla ollaan ajautumassa pian kaaokseen, puhutaan jopa katastrofista", sanoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.).

Eduskunnan oppositiopuolueet, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit ovat jättämässä hallitukselle välikysymyksen hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on SDP:n kansanedustaja Haatainen.

Oppositiopuolueiden mielestä sote-uudistus tarvitaan, mutta hallituksen nykyinen sote-malli ei ole toteuttamassa uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita.

"Nyt hallitus on tuonut tähän sote-uudistukseen erilaisia poliittisia intohimoja, eri puolueiden tavoitteita", sanoi kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) oppositiopuolueiden tiedotustilaisuudessa.

Valinnanvapausluonnos lausuntokierroksella

Luonnos valinnanvapauslainsäädännöstä on parhaillaan lausuntokierroksella.

Aiemmin tällä viikolla korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi lausunnossaan, että esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauslainsäädännöksi on oikeudellisesti monin tavoin ongelmallinen. Sen mukaan ehdotus on valmisteltu siten, että lähtökohtana pidetään terveyspalvelujen tuottamista.

Vähemmälle huomiolle on KHO:n mukaan jäänyt se, miten terveyspalvelujen tuottamiseen integroidaan sosiaalipalveluita perustuslain edellyttämällä tavalla. KHO sanoo lausunnossaan, että ehdotuksessa jää epäselväksi asiakkaan oikeussuojan turvaaminen ja se, miten järjestelmässä toteutuu palvelujen tuottajien valvonta.

"Korkeimman hallinto-oikeuden kritiikki nimenomaan ihmisten perusoikeuksien toteuttamisesta sosiaalipuolella on vain yksi erittäin raskas kritiikki. Hallituksen oma esitys pitää sisällään jo asioita, jossa hallitus itsekin tuo esiin, että monet ongelmat ovat tässä esityksessä läsnä", sanoi kansanedustaja Touko Aalto (vihr.).

Oppositiopuolueiden välikysymyksessä on yhteensä 11 kysymystä, joihin vaaditaan hallitukselta vastauksia. Joukossa on muun muassa kysymys siitä, onko hallitus aikeissa yhtiöittää neuvolajärjestelmää. Viime päivinä julkisuudessa on käyty keskustelua sote-uudistuksen valinnanvapauslinjausten mahdollisesta vaikutuksesta neuvolajärjestelmään.