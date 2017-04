Kiinan kehityspankki mukaan Kaidin Kemin jalostamon rahoitukseen

Kaidin Kemiin suunnittelema suuri biojalostamo astui tänään keskiviikkona askelen eteenpäin, kun Kiinan kehityspankki ja Sunshine Kaidi allekirjoittivat strategisen yhteistyöasiakirjan Kiinan presidentin vierailun aikana.

Kaidi Finlandin toimitusjohtajan Carl Haglundin mukaan yhteistyösopimus China Development Bankin kanssa oli hankkeelle merkittävä asia. "Yhteistyösopimus tähtää Kiinan kehityspankin osallistumiseen Kaidin Kemin tehtaan lainarahoitukseen."

Kaidi Finlandin mukaan investointipäätös tehdään tämän vuoden aikana. Yhtiö etsii vielä teollisia ja muita yhteistyökumppaneita.

Biojalostamo on tarkoitus rakentaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Se tuottaa vuodessa 225 000 tonnia biopolttoainetta. Investoinnin kokonaisarvo on 900 miljoonaa euroa. Vuosittainen energiapuun tarve on 2,8 miljoonaa kuutiometriä.