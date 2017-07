Kiinteistöveroja jää kunnilta saamatta satoja miljoonia

Asikkala on yksi niistä kunnista, joissa on lähdetty järjestelmällisesti tarkistamaan kunnan alueella sijaitsevaa rakennuskantaa. Syksyllä 2013 käynnistyneessä projektissa on käyty jo haja-asutusalueen kiinteistöt läpi, ja tänä kesänä syynissä ovat Vääksyn ja Vehkoon taajama-alueet.

Kunnan sisällä rakentamista ohjaavat rakennusjärjestykset ovat olleet eri vuosikymmenillä hyvin erilaisia, ja tämä on näkynyt tarkastuksissa.

"Käytännössä kaikki ennen 1970-lukua rakennetut talousrakennukset puuttuvat rekisteristä. Niitä ei ole tarvinnut silloin ilmoittaa. Sama on tilanne joidenkin vanhempien asuinrakennusten suhteen. Tilalta on voitu ilmoittaa vain tilan päätalo rekisteriin, eikä pienempiä ole ilmoitettu", kertoo Asikkalan kunnan vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Sirén, joka työskenteli aiemmin rakennuskannan tarkastusprojektissa.

Kun kunnan ja verottajan kiinteistörekisterien tiedot eivät ole ajan tasalla, kunnilta jää saamatta jopa satoja miljoonia euroja kiinteistöverotuloja vuosittain. Kuntaliiton julkisuudessa ollut varovainen arvio saamatta jääneistä kiinteistöveroista on ollut vähintään sata miljoonaa euroa, mutta kiinteistöverotuksen asiantuntija arvioi summan selvästi suuremmaksi.

"Arvioni mukaan kunnilta jää saamatta 15–20 prosenttia niille kuuluvista kiinteistöveroista. Kun tällä hetkellä kunnat keräävät kiinteistöverolla vuosittain 1,8 miljardia euroa, niin saamatta jää vuositasolla noin 200–300 miljoonaa euroa", konsulttiyhtiö FCG:n johtava asiantuntija Teijo Salmi arvioi.

Tyypillisesti luvattomat rakennukset ovat pieniä lisärakennuksia, jotka eivät välttämättä ole tarvinneet rakennettaessa edes rakennuslupia. Toisaalta Heinolassa löytyi jopa kerrostaloja ja teollisuuskiinteistöjä, joista verotulot olivat jääneet saamatta.

"Ei se mitenkään poikkeuksellista ole, että noinkaan isoja kohteita ei kiinteistöveron piirissä ole", vahvistaa kiinteistöverotuksen asiantuntija Salmi.

Täysin luvatontakin rakentamista on eteen tullut Asikkalassakin. Lomarakennusten avokuisteja on muokattu ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi, ja luvat ovat jääneet hakematta.

"Enimmäkseen löytyy kuitenkin luvattomia saunoja. Ihmisillä on jostain syystä käsitys, että jos sauna tai mökki on jalaksilla, niin lupia ei tarvita", Sirén kertoo tarkastuskokemuksistaan.