Kiista nelosoluista ja limuviinoista repi hallituksen rivit hajalle eduskunnassa

Joukko kansanedustajia on julkistanut kannanoton, jolla vastustetaan eduskunnassa valmistelussa olevaan alkoholilain uudistusta.

Kansanedustajien mielestä asiantuntijalausunnot on otettava huomioon uudistuksessa. Kannanoton mukaan valiokunnille lausuntoja antaneista asiantuntijaorganisaatioista (18) sekä terveys- tai sosiaalipalvelujen tuottajista ja päihdehaittojen ehkäisyyn erikoistuneista järjestöistä (11) yksikään ei kannattanut lakiesitysluonnosta.

Lisäksi lausuntojen perusteella arvioidaan, että esityksestä hyötyy alkoholielinkeino ja haitat ja kustannukset ulkoistetaan julkisen sektorin kannettavaksi.

Allekirjoittaneita on nyt yhteensä 28. Edustajia on sekä hallitus- että oppositiopuolueista. Epätavallista on, että peräti 15 keskustan ja kaksi kokoomuksen kansanedustajaa vastustaa hallituksen esityksen tehtyjä kirjauksia.

Hallituksessa lain on esitellyt keskustalainen sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula.

Esimerkiksi ammattiliittojen ja järjestöjen palautteessa korostui muun muassa huoli siitä, että muutosesitys on ristiriidassa esimerkiksi hallituksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämishankkeen kanssa.

"Mikäli lakiluonnoksessa esitetyt muutokset toteutuvat, hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat riippumatta siitä, millainen sote-palvelujärjestelmä maahan rakennetaan. Emme voi hyväksyä, että hallitus tietoisesti tekisi lainsäädäntöä, mikä vesittäisi sote-uudistuksen tavoitteita", kansanedustajat toteavat.

Kansanedustajat hyväksyvät lakiesityksen useimmat kohdat. Niillä esimerkiksi yksinkertaistetaan anniskelusäädöksiä.

Joukko vastustaa niin sanottujen limuviinojen päästämistä kauppojen hylyille tai kaupassa myytävien oluiden alkoholipitoisuuden korottamisesta eli nelosoluen myyntiä.

"Kaupoissa myytävä vahvempi olut ja limuviinat eivät myöskään edistäisi alkoholin kulutuksen painottumista valvotumpiin olosuhteisiin ravintoloissa, mikä myös edistäisi ravintola-alan työllisyyttä."

Kansanedustajien mielestä tällaisessa vaihtoehdossa alkoholin kokonaiskulutus ja haitat eivät lisääntyisi.

"Edellytykset alkoholikulttuurin muuttumiselle vähemmän haitalliseksi ajan myötä saattaisivat parantua. Kansanedustajat muistuttavat, että ehdotettu alkoholilakiuudistus tehtäisiin tietoisena sen kansanterveyttä vaarantavista seurauksista."

