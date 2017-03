Kofi Annan: "EU:n jokainen lehmä voitaisiin lennättää tukiaisilla maailman ympäri"

YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan painottaa, että Afrikan on vaikea kilpailla EU:n maatalouden kanssa. Hän puhui toimittajien kanssa Brysselissä tiistaina, EU Observer kertoo.

"EU tarjoaa enemmän tukia viljelijöilleen kuin mikään muu alue, pois lukien ehkä Amerikka."

Annan huomautti, että EU antaa tuottajille niin paljon tukiaisia, että jokainen Euroopan lehmä voitaisiin lennättää maailman ympäri ykkösluokassa ja rahaa jäisi silti yli. Annan on kotoisin Ghanasta.

"Me olemme maanosa, jolla on paljon maata ja paljon työttömiä, paljon pienillä maatiloilla työskenteleviä viljelijöitä, joista suurin osa on naisia. Silti tuomme ruokaa 85 miljardin arvosta joka vuosi", Annan kertoi.

Annan puhui Maatalouden tulevaisuus -konferenssissa, jota sponsoroi myös siemen- ja kemikaaliyhtiö Syngenta.

Myös geenimuunnellut GMO -lajikkeet nousivat esiin keskustelussa. Annan ei halunnut ottaa kantaa niiden puolesta tai vastaan, mutta korosti, että tiedettä ja teknologiaa tarvitaan kipeästi erityisesti Saharan eteläpuolisen alueen maataloudessa.

"Tiedän, että nyt väitellään kiivaasti geenimuunnellusta ruuasta. Itse asiassa osa ihmisistä räjähtää, kun edes mainitsee sanan 'geenimuunneltu'. En omissa keskusteluissani halua sekaantua väittelyyn, mutta tieteen on oltava osa ongelmien ratkaisua, pidimme siitä tai emme."

Annan huomauttaa, että Euroopan GMO-vastaisella kannalla on merkitystä maailmanlaajuisesti. Kun Annan oli YK:n pääsihteeri, Afrikassa oli vakava kuivuus. Silti eri maiden hallitukset torjuivat ruoka-apua, joka sisälsi geenimuunneltua ruokaa.

"Hallitukset pelkäsivät geenimuunneltujen lajikkeiden vaikuttavan omaan ympäristöönsä, jolloin maat eivät olisi enää voineet viedä ruokaa Eurooppaan kuten aikaisemmin", Annan kuvailee.

"Euroopan asenteet vaikuttavat muihin alueisiin, koska maanosa on tieteen saralla niin kehittynyt. Ajatellaan, että koska eurooppalaiset ajattelevat näin, siinä on oltava jotain perää. He ovat tutkineet asiaa, emmekä me halua hypätä Euroopan edelle."

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on alkanut toimia ilmastonmuutosta torjuvaa politiikka vastaan vaalilupaustensa mukaisesti. Annanin mielestä Trumpin kanta tulee kuitenkin häviämään maailmanlaajuisessa keskustelussa.

"Hän ei ehkä hyväksy ilmastonmuutosta mutta koko maailma kokoontui Pariisin, he hyväksyivät ilmastonmuutoksen ja tekivät yhdessä sopimuksen. Muu maailma noudattaa sitä, myös Kiina."

"Kiinassa ollaan kiinnostuneita ympäristön puhdistamiseen, koska kansa vaatii sitä. Mitä merkitystä on vaurauden kasvulla, jos ihmiset eivät voi hengittää?"

Artikkelista uutisoi ensin Verkkouutiset.

EU Observer: Kofi Annan implies EU farm subsidies are unfair