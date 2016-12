Koko viikon posti laatikkoon vasta torstaina: "Ainoa, mitä tällä viikolla tuli aikaisemmin, oli Postinen-lehti"

Postin jakeluongelmat jatkuvat: Pohjois-Espoon Niipperissä asuva Janne Pelkonen kertoo, että he saivat koko alkuviikon postin laatikkoon vasta tänään torstaina. Joukossa olivat myös maanantain ja keskiviikon Maaseudun Tulevaisuudet.

"Tämä alkoi viime kuun loppupuolella. Vaimoni odotti saavansa palkkanauhan kuun viimeisenä päivänä, mutta sitä, kuten muutakaan postia, ei kuulunut. Yllättäen saimme alkukuun kaiken postin itsenäisyyspäivänä", Pelkonen kertoo.

Tiistaisen itsenäisyyspäivän jälkeen seuraava jakelu ei suinkaan ollut keskiviikkona, torstaina tai perjantaina, vaan lauantaina. Pelkosen tiedustellessa asiaa Postista hänelle kerrottiin, että henkilökunnalla oli ollut poikkeuksellisen paljon sairaustapauksia

"Ilmeisesti jakelua oli jouduttu tekemään esimiesvoimin miehitysvajauksen takia."

Myös muissa osissa Espoota on ollut ongelmia: Pelkonen kertoo lukeneensa keskustelupalstoilta, että erityisesti Etelä-Espoossa posti on ollut myöhässä. Toisaalta toisissa osissa posti on tullut aivan normaalisti.

Rahallista vahinkoa postin myöhästymisestä ei ole vielä Pelkoselle koitunut, ainakaan tiettävästi.

"Esimerkiksi laskut voivat myöhästyä jakeluongelmien takia. Pyöritän yritystoimintaa samassa osoitteessa, mutta ongelmat eivät vielä ole jatkuneet niin pitkään että asia olisi tullut esille."