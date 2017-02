Kokoomukseen luotetaan taas kentällä - siihen "ei tarvita hypeä eikä lottovoittoa", arvioi Orpo

Kokoomus lähtee kuntavaaleihin tavoitteena uusia suurimman kuntapuolueen asema. Puolueen tavoite oli 7 200 ehdokasta. ”Mutta kun kuntia on vähemmän ja valtuustojen kokoa pienennetään, 6 800:kin on kova tavoite”, myöntää puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Viime vaaleissa ehdokkaita oli nimenomaan kyseiset 6 800. Tämän viikon alussa ehokasmäärä oli puolustoimiston arvion mukaan jo yli 5 000:ta, ja viimeisen kiriviikon toivotaan aiempien vaalien tavoin tuovan vielä toivotusti lisää ehdokkaita.

Eri puolilla maata vaalityössä jo kiertänyt Orpo kehaisee, että luottamus kokoomusta kohtaan on vahvistunut. ”Tunnelma on parempi kuin syksyllä.”

”On tehty vakaata, rauhallista ja rehellistä politiikkaa hallituksessa. Ei mitään ’hypeä’ eikä lottovoittoja”, hän arvioi.

Orpo muistuttaa - ainakin rivin välistä myös hallituskumppanien suuntaan viitaten - kokoomuksen pitäneen sen puolia, etteivät kaikki palvelut karkaa sote- ja aluehallinnon uudistuksessa maakuntaan.

”Uskaltaisin sanoa, että me on tehty tämän eteen paljon töitä. Ei syntynyt puhdasta maakuntamallia, eikä me sitä haluttukaan.”

Helppoa työ ei ole, sillä ehdokasasettelu takkusi vielä syksyllä.

”Ihmisten oli selkeästi vaikea hahmottaa, mitä hommaa kunnalle jää. Nyt on ruvennut aukeamaan, että tämähän on ihan ihmisen tehtävää asiaa”, puheenjohtaja analysoi.

Tällä Orpo viittaa siihen, että sote-palveluista päättäminen on ollut vaikeaa ja vaativaakin.

"Sotea ihminen tarvitsee, kun jokin menee tai on jo huonosti. Mutta se kaikki muu ihmisen elämään liittyvä - työ ja yrittäminen, asuin- ja rakennettu ympäristö, sivistys, vapaa-aika, liikunta ja kulttuuri - rakennetaan siellä kunnissa."