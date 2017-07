Kokoomuksen kansanedustaja vaatii toimia sinilevien torjumiseksi: “Pelkkien rannikkokuntien ratkaisut eivät riitä”

Kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä vaatii vahvempia toimenpiteitä sinilevien torjumiseen. Mäkelän mukaan Itämeren suojelu on koko Suomen asia.

"Pelkkien rannikkokuntien ratkaisut eivät riitä, sillä sisämaan ravinteet valuvat vesistöihin ja kulkeutuvat virtausten mukana haavoittuvaan Itämereen. On valitettavaa, että sisämaassa suhtaudutaan typen poistoon huolettomammin kuin rannikon kunnissa. Esimerkiksi huonon typen poiston takia kolme tamperelaista kuormittaa Itämerta saman verran kuin neljä helsinkiläistä,” Outi Mäkelä toteaa.

Mäkelä muistuttaa, että edellisessä hallitusohjelmassa linjattiin, että Suomesta tehdään ravinteiden kierrätyksen mallimaa.

Työtä Itämeren suojelemiseksi on Mäkelän mukaan tehty pitkään, mutta meren hyvää tilaa ei ole saavutettu missään.

“Teollisuuden ja maatalouden päästöjä on vähennettävä edelleen. Hallituksen on arvioitava toimenpiteiden vaikuttavuus ja pohdittava tarvittaessa lisärahoitusta. Ympäristöministerin avustuksen piiriin pääsevien hankkeiden on oltava vaikuttavia ja kustannustehokkaita", kansanedustaja sanoo.