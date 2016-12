Kokoomuksen Koski: Sokoksen luopuminen turkiksista "mieletöntä hurskastelua"

Kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski pitää Sokoksen päätöstä luopua turkistuotteista mielettömänä hurskasteluna.

"Sokoksen linjaus on raju hyökkäys kotimaista elinkeinoa ja yrittäjyyttä kohtaan. Kotimainen turkis tuotetaan maailmanlaajuisesti korkeimmilla laatukriteereillä ja on sen mukaisesti markkinoilla arvostettua ja kysyttyä", Koski sanoo.

"Sokoksen käsitys vähittäiskaupasta on erikoinen siinä mielessä, että turkiksen osalta vähittäiskauppa tehdään nimenomaan somisteista. On lisäksi kokonaan toinen asia, kannattaako liiketoimintaa määritellä some-palautteen perusteella, jossa ainut esitetty mielipide on äänekkään vähemmistön eli lähinnä aktivistien trollauksen tulosta."

Kosken mielestä S-ryhmän kannattaisi olla linjauksissaan johdonmukaisempi.

"S-ryhmän tavaratalon perustelut eläinten hyvinvoinnista ovat täyttä hurskastelua. Tämä konkretisoituu esimerkiksi elintarvikepuolen private label -tuotteiden raaka-aineiden alkuperissä, jotka eivät ole verrattavissa suomalaisen ruuantuotannon laatu- tai hyvinvointivaatimuksiin", Koski arvioi.

"Lisäksi S-ryhmään kuuluvat myös maatalouskauppa ja sitä tukevat liiketoiminnot, joiden asiakkaina on myös suomalaisia tuottajia. Toivottavasti tuottaja-asiakkaiden ja heidän työlleen arvoa antavat vähittäiskaupan asiakkaat valitsevat kauppapaikkansa toisin tämän mielettömän linjauksen myötä. Kuluttajien valinnat ovat monissa tilanteissa politiikkaa vahvempia."

