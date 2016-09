Kokoomuksen Pelkonen: Kaupungistumisen vastustamisessa ei ole järkeä

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen pitää maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) lausuntoja kaupungistumisesta erikoisina. Asuntoasioista vastaava ministeri Tiilikainen sanoi lauantaina Helsingin Sanomissa, ettei hän halua olla vauhdittamassa kaupungistumista. Pelkosen mukaan kaupungistumisen tietoinen jarruttaminen tarkoittaa käytännössä ihmisten vapaan valinnan ja vaurastumisen vastustamista.

”Taloustieteessä vallitsee laaja konsensus siitä, että väestötiheyden kasvu lisää tuottavuutta ja vauhdittaa siten talouskasvua. Kaupungistuminen on globaali megatrendi, joka johtuu siitä, että ihmiset haluavat muuttaa sinne, missä työpaikat ja palvelut ovat. Sen vastustamisessa ei ole järkeä”, sanoo Pelkonen.

Pelkosen mukaan erityisen huolestuttavaksi Tiilikaisen lausunnon tekee se, että hän on asuntoasioista vastaava ministeri. Pääkaupunkiseudun kasvun suurin pullonkaula on asuntopula, johon lainsäädännöllä ja muilla kasvutoimenpiteillä on merkittävä vaikutus.

”Pääkaupunkiseudun osuus Suomen maapinta-alasta on 0,2 prosenttia. Silti pääkaupunkiseudulla asuu viidennes väestöstä ja se tuottaa noin kolmanneksen bruttokansantuotteesta. Pääkaupunkiseudulla bruttokansantuote asukasta kohti on jopa kaksinkertainen maaseutualueisiin verrattuna. On järjetöntä jarruttaa pääkaupunkiseudun kasvua tässä taloustilanteessa”, sanoo Pelkonen.

Pelkosen mukaan kaupungistumisen lisääminen voisi olla osaratkaisu Suomen talouden ongelmien ratkaisemiseen. "Kun ihmiset asuvat tiheässä, syntyy tuottavuutta ja ideoita. Moderni tietoyhteiskunta vaatii ajatusten törmäyttämistä yhteen, jotta menestystarinoita voi syntyä."