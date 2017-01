Kokoomuksen Sankelo opastaa nuorisojärjestöä isällisesti: Biotalous on tulevaisuuden iso mahdollisuus

Pamfletin viimeisen luvun on kirjoittanut Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen, espoolainen kaupunginvaltuutettu sekä "lattekahvia Uberissa juova kaupunkilainen" Heikki Vuornos. Hänen mukaansa kaupungistuminen eli ihmisten kasautuminen on hyvinvoinnin moottori.

"Kaikenlaisilla verosubventioilla tai lainsäädännöllä tuetut biotehtaat varmasti tuovat hyvinvointia, mutta ainoastaan niiden varaan ei kannata korkean osaamisen Suomen taloutta rakentaa", Vuornos kirjoittaa.

"Varmistin sen liiton suunnalta, että tässä on nimenomaan pyritty kärjistämään ja herättämään keskustelua. Kokoomus puolueena on sitä mieltä, että Suomen kaikissa osissa on vahvuuksia", Sankelo kertoo.

Sankelon mielestä aktiivinen keskustelu kaupungistumisesta hyödyttää myös maaseutukuntia. Hän ei usko, että nuorisojärjestössä olisi tiedonpuutetta maaseudun mahdollisuuksista.

"Varsinkin biotalous on tulevaisuuden iso mahdollisuus ja tarjoaa työtä ja toimeentuloa", Sankelo arvioi.

Hän kertoo saaneensa myös henkilökohtaista palautetta kokoomusnuorten pamfletista.

"Kokoomuksessa on kyllä vahvaa maaseutuosaamista, kun asioista päätetään kuntatasolla. Tässä tarvitaan nyt nuorisojärjestölle isällistä opastusta ja sen takia puolueen puheenjohtajakin ottaa asiaan kantaa."

Kokoomus käy Helsingissä kiivasta taistelua kaupungin suurimman puolueen paikasta vihreiden kanssa. Sankelo vakuuttaa kuitenkin, että myös maan muihin osiin riittää kuntavaaleissa taistelutahtoa.

"Haluamme puhua kunnissa tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kokoomus on elinvoiman ja yrittäjyyden asiantuntija ja haluamme viedä sitä viestiä eteenpäin."