Kokoomus räjäyttäisi vihdoin Espoon aution kaupungintalon

Kanta-Espoon Kokoomuksen kuntavaalitempauksessa Espoon keskuksessa puhutti vuosia autiona ollut kaupungintalo, jonka kohtaloa ei vieläkään ole pystytty päättämään.

Tai onhan siitä päätetty: Espoon valtuusto on päättänyt jo kertaalleen purkaa rakennuksen ja Museovirasto puolestaan suojella sen. Keskustelua on kestänyt jo 15 vuoden ajan.

Kaupunki ei ole uskaltanut uhmata museoviraston antamaa suojelupäätöstä, vaikka monen mielestä ehkä pitäisi.

"Kaupungintalo pitäisi saada räjäytettyä", vaatii Espoon Tapiolasta valtuustoon ehdolla oleva kokoomuslainen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Mykkänen ei ollut vaatimuksineen yksin Espoon torilla. Kaupungintalon haamu paraatipaikalla toistui muidenkin ehdokkaiden ja yleisön puheissa.

Espoolaisvaltuutettu Johanna Paattiniemi (kok) toivoo, että lopullinen päätös kaupungintalosta tehdään vielä tänä keväänä. Kaupungin virkamiesjohto on muuttanut evakkoon toiseen rakennukseen, ja valtuusto kokoontuu eri rakennuksessa.

Kanta-Espoon Kokoomus oli saanut jalkeille kuusi ehdokasta sunnuntain kunnallisvaaleihin. Espoo kuuluu kokoomuksen ydinalueisiin, 75 nykyisen valtuuston paikasta 29 on kokoomuksella.

Asukasluvultaan maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Espooseen muuttaa vuosittain yli 4 000 uutta asukasta, kunnon maalaiskunnan verran väkeä. Espoon keskuksessa, radan varressa ja kauppakeskuksen edustalla ei kuitenkaan tunnu siltä, että nyt ollaan metropolialueen ytimessä.

"Espoon keskusta on vähän nuhraantunut ja "räimettynyt"", sanoo ensimmäistä kertaa ehdokkaana oleva Jari Haarala. Pohjanmaalta lähtöisin oleva Haarala haluaisi parantaa Espoon keskuksen imagoa.

Kuntavaalitempauksen tukijoukkoihin kuuluva Pekka Virkkunen oli keittänyt noin 200 hengelle lihakeiton, kun Kanta-Espoon kokoomus kampanjoi kunnallisvaaleissa maanantaina Espoon keskuksessa.

"Suomalaisesta lihasta, paahtopaistista", mies lisäsi ja tarjoili teltalle tulleille potentiaalisille äänestäjille.

Virkkusen poika, teatteriohjaaja Ville Virkkunen on ehdolla ja jakamassa vaaliesitteitään. Näissä vaaleissa koko Virkkusen perhe on mukana, kun paikalle kohta porhalsi Villen isosisko, Euroopan parlamentin jäsen Henna Virkkunen (kok). 20 vuotta Jyväskylän valtuustossa istunut Henna Virkkunen teki pikapysähdyksen Espoossa matkallaan Strasbourgiin Euroopan parlamentin ensi viikon istuntoon.

Espoosta on sanottu, että koko kaupunki on enemmänkin mielentila, kokoelma kaupunginosia vailla aitoa keskustaa. Tapiolaa ja Leppävaaraa on kehitetty viime vuosien aikana, ja on Espoon hallinnollisen keskukseenkin investoitu kirjastoineen. Asemanseutukin sai kasvojen kohotuksen muutama vuosi sitten.

Metro kulkee kuitenkin etelämpää, kun se joskus valmistuu

Kanta-Espoon kokoomuksen puheenjohtaja Jyri Airinen haluaa vaikuttaa siihen, että joukkoliikenne toimii myös Espoon keskukseen: "Jos ei kaupunkirataa vielä jatketa, bussiliikenteen on toimittava."

Kaupunginvaltuutettu Johanna Paattiniemi tunnustautuu myös yksityisautoilun kannattajaksi: "Fakta on se, että viiden kaupunkikeskuksen Espoossa kuljetaan autoilla. Parkkipaikat ovat tarpeen ja ostokset on saatava kaupasta koteihin."