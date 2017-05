Kokoomus seisoo maataloustukien takana, Jokinen: "Vartiaisen avaukset ovat henkilökohtaisia"

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen mukaan kansanedustaja Juhana Vartiaisen maataloustukia arvostelevat avaukset eivät edusta puolueen kantaa.

"Nämähän ovat Vartiaisen henkilökohtaista kansalaiskeskustelua. Meillä on puolueen omat linjat, jotka hyväksyttiin vuosi sitten."

Jokinen viittaa kesäkuussa 2016 laadittuun "Maatalouden pelastusohjelmaan", jonka valmistelivat kokoomuslaiset maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet Markku Eestilä, Arto Satonen ja Susanna Koski.

"Se on virallinen eduskuntaryhmän kanta. Ohjelmassa on selkeä kannanotto, että kotimainen ruokatuotanto pitää varmistaa vaikka julkisella tuella."

Ohjelman ydin on maatilojen kannattavuuden parantaminen byrokratiaa vähentämällä, varmistamalla investointien rahoitus, edistämällä ruokavientiä ja tuotantokustannuksia hillitsemällä.

Siinä kokoomus ja Vartiainen ovat samoilla linjoilla, että tuotantoa pitäisi tehostaa ja yksikkökokoja kasvattaa.

"Sellainen murroshan maataloudessa on menossa, tilakoot kasvavat investointien kautta. Siihen pitää löytää verotuksellisiakin ratkaisuja tueksi."

Toisaalta kokoomuksen voi nähdä jopa haluavan lisää tukea maataloudelle: Ohjelma ehdottaa maatalouden kiinteistöverotuksen keventämistä sekä kannustimia uusiutuvan energian käytölle.

Kokoomus on hallituspuolueena sitoutunut myös hallitusohjelmaan.

Vartiainen arvostelee avokätistä tukea erityisesti tilanteessa, jossa valtion pitäisi hillitä menoja. Maataloutta ei ole kuitenkaan jätetty säästötalkoiden ulkopuolelle, Jokinen huomauttaa.

"Tälläkin hallituskaudella 10 prosenttia koko säästömäärästä on maa- ja metsätalouspuolelta. Kyllä se siellä omaa osuuttaan kantaa."

Suomi ei ole myöskään maataloutta eniten tukeva maa, Jokinen sanoo.

"On korkeampia tukitason maita kuten Sveitsi ja Norja. Ei me olla tässä kuitenkaan huipussa. Tämä on järjestelmä jossa EU:ssa ollaan. Sitä kritisoidaan, mutta sen kanssa eletään. Käytännössä se on tukea kuluttajille. Jos sitä ei olisi, tuotteiden hinnatkin olisivat varmaan toiset."

Avointa keskustelua Jokinen ei halua kieltää.

"On tärkeää, että maatalouden ja kotimaisen ruuantuotannon tulevaisuudesta käydään avointa keskustelua, muuttuvassa maailmassa ei voida jämähtää paikoilleen."