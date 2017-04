Kokoomuslaiseksi oikeusministeriksi tyrkyllä lakimies ja puolueen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen

Hallitus päätti kehysriihessä vahvistaa hallituksen kokoonpanoa kolmella.

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä on yksi muodollisesti pätevä sekä vahva ehdokas uudeksi oikeusministeriksi.

Mäntyharjulainen ensimmäisen kauden kansanedustaja Antti Häkkänen on koulutukseltaan lakimies. Häkkänen on vahvoilla tehtävään, koska hän on myös puolueen varapuheenjohtaja. Häkkänen on valittu eduskuntaan Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.

Kokoomuksessa on toinenkin oikeustieteilijä. Kansanedustaja Ben Zyskowicz on myös oikeustieteen kandidaatti, mutta on aiemminkin kieltäytynyt ministeripesteistä.

Hallitukseen on kaivattu lainopillista osaamista. Nykyisellä työ- ja oikeusministerillä Jari Lindströmillä (ps.) ei ole lainopillista koulutusta. Lindström on ilmoittanut, että hän haluaisi jatkaa hallituksessa työministerinä.

Etelä-Savo saisi selkeän vahvistuksen hallituksessa, jos Häkkänen valitaan ministeriksi. Maatalousministeriksi on nimittäin vahvasti ehdolla maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Jari Leppä (kesk.), joka on Mäntyharjun naapurista Pertunmaalta. Toinen vahva ehdokas maatalousministeriksi on kansanedustaja Anne Kalmari Kivijärveltä Keski-Suomesta.