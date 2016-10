Kokoomusnuoret haluavatkin vain uudistaa maataloustukia: "Huoltovarmuus on ympäristönsuojelua tärkeämpää"

Kokoomusnuoret julkaisivat sunnuntaina tiedotteen, jossa he kertoivat haluavansa uudistaa Suomen elinkeinorakenteen.

"Miljardiluokan yritys- ja maataloustuet ovat esimerkki vanhojen elinkeinojen tekohengittämisestä, joka nielee valtavasti verovaroja sekä ylläpitää tehotonta tuotantoa", Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov totesi.

MT:n lukijat ottivat linjaukseen kiihkeästi kantaa. Heidän mielestään nuorisojärjestön ymmärrys maataloudesta on puutteellinen. "Vanhat elinkeinot? Mistä he luulevat peruselintarvikkeiden tulevan?"

Sazonov korostaa, ettei kokoomusnuoret aja kaikkien maataloustukien lopettamista.

"Syytä on mennä alaspäin. Maatalouden toimintaedellytyksiä on parannettava esimerkiksi normien purulla ja tuotantoa on kehitettävä aidosti kannattavaksi."

Sazonovin mielestä maataloudessa suurin merkitys on oltava huoltovarmuudella ja ruuantuotannolla.

"Ne pitäisi ottaa tukien maksun perusteeksi nykyistä vahvemmin. Huoltovarmuus on esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta ja ympäristönsuojelua tärkeämpää."

Sazonovin mukaan elinkeinoja ei saisi tukea vain elinkeinojen takia. Maatalouden tukeminen ei siis saisi olla itseisarvo.

"Lomituspalveluiden laajuutta on tarkasteltava, siihen käytetään nykyisin miljoonia euroja. Valtion maksamaa lomitusta ei ole muissakaan elinkeinoissa, maatalousyrittämisen on oltava elinkeino muiden joukossa."

Sazonov kertoo käyneensä aiheesta paljon keskusteluita ja vakuuttuneensa, että maataloudessa on aidosti rakenteellista kannattavuusongelmaa. Kriisipakettien kokoamista ei voida jatkaa, vaan ongelmat on ratkaistava syvemmällä tasolla.

"Kansallista normitusta on purettava ja varmistettava, että se on yhtenäistä EU-sääntelyn kanssa niin, ettei Suomi aseta itseään heikompaan kilpailuasetelmaan."

Sazonov kehuu keskustan julkaisemaa norminpurkulistaa ja korostaa, että kokoomus on aidosti valmis purkamaan normeja. Hän pitää maataloutta tärkeänä ja tarjota yrittäjille keinoja, joilla he saavat toimintansa kilpailukykyiseksi.

