Kokoomusnuorten vaalipamfletti: "On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi pidettäisiin asutettuna verovaroilla"

Kokoomusnuoret julkistivat vaaliavauksessaan viikonloppuna Tampereella oman vaaliohjelmansa. Sen muotona on pamfletti ja nimenä "Remontti. Kokoomusnuorten 15 ajatusta tulevaisuuden kunnasta."

21-sivuinen ajatuskokoelma on kirjoitettu värikkäin sanankääntein.

Pamfletin 15 lukua ovat eri kokoomusnuorten kirjoittamia ja julistavat esimerkiksi: Enemmän kenttiä ja kaukaloita, Vähemmän linjapapereita, Oikeastaan kaiken voi ulkoistaa, Suomen asenne tehdään kouluissa, Kuntapalveluiden todelliset hinnat auki!, Jokaiselle hermannille harrastus, Vaviskaa nimbyt ja byrokraatit – on aika vapaan rakentamisen sekä Kaupunkien kasvu vaatii resurssinsa – maakuntien kehitysapu lakkautettava.

Viimeisimmän luvun on kirjoittanut Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen, espoolainen kaupunginvaltuutettu sekä "lattekahvia Uberissa juova kaupunkilainen" Heikki Vuornos.

Vuornosta suututtaa erityisesti valtionosuuksien tasausjärjestelmä.

"Maksajien ja saajien suhde on järkyttävä – 33 kuntaa maksaa yli puoli miljardia euroa 268 kunnalle. Tästä summasta noin neljä viidesosaa maksavat pääkaupunkiseudun neljä kuntaa."

Syypää on Esko Ahon (kesk.) hallitus, ja isompi muutos on tulossa maakuntauudistuksen yhteydessä. "Uhkana on, että järjestelmä sementoidaan iäisyyteen."

Pääkaupunkiseutu kasvaa, koska Vuornoksen mukaan "ihmiset haluavat itse, täysin vapaaehtoisesti muuttaa kaupunkeihin". Voimakas kasvu vaatii riittävät resurssit, mutta niiden puuttuessa infrahankkeita pitää viivyttää, verot ovat liian korkeat ja asuntopula huutava.

"Perimmäisenä syynä tähän eivät ole niinkään pääkaupunkiseudun kuntien kykenemättömyys, vaan lähes puolen miljardin veropotin vuosittainen ryöstö maakuntiin."

Vuornoksen mukaan kaupungistuminen eli ihmisten kasautuminen on hyvinvoinnin moottori.

"Kaikenlaisilla verosubventioilla tai lainsäädännöllä tuetut biotehtaat varmasti tuovat hyvinvointia, mutta ainoastaan niiden varaan ei kannata korkean osaamisen Suomen taloutta rakentaa."

Suurin kasvu tapahtuu palveluissa. Niiden innovaatioille paras pohja on kaupungistumisen vauhdittaminen.

"On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi pidettäisiin asutettuna yhteisillä verovaroilla. Jokainen saa asua siellä, missä haluaa, kunhan tekee sen omalla rahallansa. Jos on valinnut asuinpaikakseen syrjäkylän satojen kilometrien päässä palveluista, ei voi olettaa samanlaista palvelutasoa kuin kaupungissa."

"Maakuntien kehitysapujärjestelmä, jossa kupataan kaupunkien kasvuun verotettuja varoja, on purettava. Suomen on vihdoin herättävä siihen, että kaupungeissa on tulevaisuutemme."

Pamfletin ensimmäinen luku käsittelee kuntien velkaantuneisuutta. Sen kirjoittanut Kempeleen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Janne Heikkinen katsoo velkaantumisen johtuvan hyvinvointiholisteista eli kansanedustajista ja ministereistä sekä siitä, että "kuntien on pakko tuottaa palveluita ja rahoittaa niitä velkarahalla tukehtumiseen saakka", kun "ideana pitäisi olla kuntalaisten itsehallinto, eikä palvelutehtaana toimiminen".

Myös Heikkisestä "paperilla kaunis ajatus yhdenvertaisista julkisista palveluista asuinpaikasta riippumatta on käytännössä järjetön" ja kuntien pitäisi saada toimia vapaasti, kunnallisvaltioina.

Esimerkkinä "Helsingin näkökulmasta mahdottomasta menestystarinasta" hän mainitsee pohjoispohjalaisen Pyhännän kunnan, jossa on 1 600 asukasta ja 130 prosentin työpaikkaomavaraisuus.

"Kunta on pieni väkiluvultaan, mutta henkisesti suuri ja avara. Kunnan tiivis rakenne on synnyttänyt lukuisia uudenlaisia teollisia ratkaisuja tehtaineen."