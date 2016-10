Kreikka odottaa euromailta seuraavaa maksuerää

Euromaiden valtiovarainministerit arvioivat tänään Kreikan tukiohjelman etenemistä ja sitä, voiko maa saada seuraavan maksueränsä. Vajaan kolmen miljardin euron tukisumman vastineeksi Kreikalta vaaditaan uudistuksia muun muassa energiamarkkinoilla, verohallinnossa ja pankkisektorilla.

Maksuerä on osa Kreikan kolmatta lainaohjelmaa, josta sovittiin reilu vuosi sitten. Tukiohjelman koko on yhteensä noin 86 miljardia euroa.

Lainoittajat ovat vääntäneet alusta lähtien kättä tukiohjelman ehdoista ja Kreikan velkataakan kestävyydestä. Erimielisyyksien takia Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n osallistuminen ohjelmaan on epävarmaa.

Uutistoimisto Reuters kertoi viikonloppuna nimettömiin lähteisiin perustuen, että IMF aikoo jättäytyä lainoittajan roolista ja ottaa ohjelmassa vain "erityisneuvonantajan" aseman. Lähteiden mukaan asiasta neuvotellaan parhaillaan.

Suomi on pitänyt Saksan tavoin IMF:n mukanaoloa kynnyskysymyksenä, mutta kuluvan vuoden aikana Suomen linja on pehmentynyt.

IMF:n mukanaoloa on pidetty tärkeänä, sillä valuuttarahastolla on pitkä kokemus kriisimaiden tukemisesta. IMF on vaatinut euromailta suurempia velkahelpotuksia kuin ne ovat valmiita myöntämään. IMF:n mukaan tukiohjelman tavoitteet ovat epärealistisia ilman Kreikan velkataakan keventämistä.

Virkamieslähteen mukaan tukiohjelman koko ei pienene merkittävästi, jos IMF jättäytyy siitä pois.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) edustaa Suomea tänään Luxemburgissa pidettävässä euroryhmän kokouksessa.