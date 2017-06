Kreikka saa tarvitsemansa lainaerän – kriisi vältettiin

Euromaat pallottelivat jälleen torstaina Kreikan kriisiä eteenpäin, yli akuutin rahantarpeen.

Kreikalle myönnettiin 8,5 miljardin euron lainaerä käynnissä olevasta kolmannesta ohjelmasta, jotta maa saa maksettua heinäkuussa erääntyvän takaisinmaksunsa. Euromaiden valtiovarainministerit olivat koolla Luxemburgissa yhdessä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa.

Uusi lainaerä auttaa Kreikkaa taas vähän eteenpäin, mutta isoa kuvaa se ei muuta. Kreikalla on massiivinen velkataakka, josta maa ei välttämättä selviydy. Velkaa on 315 miljardia euroa, mikä on 179 prosenttia bruttokansantuotteesta.

OP:n pääekonomistin Reijo Heiskasen mukaan on täysin mahdollista, että Kreikka tarvitsee vuoden päästä uuden lainaohjelman, kun nykyinen 86 miljardin ohjelma päättyy.

Tavoitteena on, että Kreikka pääsisi silloin normaaliin päiväjärjestykseen eli saisi hankittua lainarahansa markkinoilta. Epäilys, ettei maa selviydy veloistaan, voi kuitenkin nostaa korot niin korkeiksi, että maa ajautuu uuteen kriisiin.

Heiskasen mukaan edelleen on epävarmaa, kuinka vankalla pohjalla maan talous on ja pystyisikö se hankkimaan markkinoilta lainaa kohtuukorolla.

"Tätä pallotellaan nyt eteenpäin, ja koska ratkaisu on hankalaa, pallottelu vain jatkuu eikä loppua ole näköpiirissä", Heiskanen sanoo.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi kokouksen jälkeen, että euromaat valmistelevat keskipitkän aikavälin velkaehtoihin tarkennuksia.

"Luodaan sellainen mekanismi, jossa lainaehdot sidotaan Kreikan talouskehitykseen", Orpo kertoi.

Velkaehtoja ollaan helpottamassa, jos talous kehittyy heikosti, mutta helpotuksia ei tehdä, jos talouskasvu on suotuisaa.

IMF on vaatinut euromaita selkiyttämään vuoden takaisia päätöksiään velkahelpotuksista, koska Kreikka ei sen mukaan selviä lainataakastaan.

IMF kertoi torstaina osallistuvansa ohjelmaan, mutta vain ehdollisesti. Rahallisesti valuuttarahasto osallistuu vasta sitten, kun se on varma Kreikan velkakestävyydestä.

Saksa ja Hollanti ovat olleet tarkkoja siitä, että IMF:n on osallistuttava ohjelmaan.

Jo päätös Kreikan uudesta lainaerästä oli Orpon mukaan helpotus. Sovun saavuttaminen ei lopulta ollut hänen mukaansa vaikeaa.

"Kaikki ainekset oli jälleen siihen, että jos ratkaisuja ei olisi saatu, olisimme olleet aikamoisessa kriisissä tulevina viikkoina. Se vältettiin."

Orpo muistuttaa, että Kreikan tilanne on edelleen erittäin vaikea.

"Kreikan lainamäärä on todella suuri. Se vaatii kreikkalaisilta erittäin kurinalaista politiikkaa ja edelleen uudistuksia talouteen."