Krp: Turun puukotuksista epäiltyä esitetään vangittavaksi maanantaina

Keskusrikospoliisi esittää huomenna aamupäivällä Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle, että Turun puukotuksista epäilty marokkolaismies vangitaan. Asian vahvistaa keskusrikospoliisin (KRP) viestintäpäällikkö Klaus Kaartinen STT:lle.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth kertoo STT:lle, että pääepäillyn vangitsemisoikeudenkäynti on mahdollista käydä siten, että epäilty ei ole itse paikalla käräjäoikeuden istunnossa. Granrothin mukaan poliisi ja terveydenhuoltohenkilökunta arvioivat maanantaina, millainen on pääepäillyn terveydentila.

Poliisi ei ole vielä päässyt kuulemaan pääepäiltyä Turun joukkopuukotuksesta, kertoo keskusrikospoliisi.

Kuulustelu yritetään järjestää vielä tämän päivän aikana.

KRP:n mukaan neljän muun epäillyn kuulustelut ovat jatkuneet. He ovat olleet halukkaita selvittämään asioita poliisin kanssa.

Näiden neljän epäillyn osalta poliisi ei ole vielä ratkaistu, esitetäänkö heitä huomenna vangittavaksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle.

"Heidän osuutensa tapahtumiin on vielä epäselvä, ja heidän asemansa voi muuttua esitutkinnan edetessä", KRP kertoo tiedotteessa.

KRP on tehnyt kotietsintöjä muun muassa Turun Runosmäessä. Uusia kiinniottoja ei ole tehty.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on edelleen hoidossa kolme Turun puukotuksen uhria ja epäilty tekijä. Kolme ihmistä on tehoidossa, ja yksi vuodeosastolla. Tehohoidossa olevien joukossa on myös iskusta epäilty mies.

Kaikkien vointi on vakaa eikä tilanteeseen odoteta muutosta tämän päivän aikana, kerrotaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Sairaala on myös lisännyt vartiointia, jotta sairaanhoitajien ja lääkärien työrauha pystytään turvaamaan.

Poliisi on jatkanut joukkopuukotusten tutkintaa. Tapahtumien kulkua on selvitetty muun muassa rekonstruktiolla eli tilanteen uudelleen lavastamisella, joka järjestettiin aamulla tapahtumapaikalla eli Turun Kauppatorilla ja sen läheisyydessä. Alueella oli paljon poliiseja.

Keskusrikospoliisista kerrotaan, että tapauksen selvittämiseksi tehdään kovasti töitä.

Iskua tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja niiden yrityksinä.

KRP:n mukaan Turun puukotuksista on epäiltynä vain yksi aktiivinen toimija eli sairaalassa oleva Marokon kansalainen. Pääepäillyn lisäksi tutkitaan yhteensä viiden ihmisen osuutta tapaukseen. Pidätettyinä on neljä muuta ihmistä, jotka ovat myös Marokon kansalaisia. Lisäksi yhdestä ihmisestä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

Tapauksen vuoksi sairaalahoidossa oli aamulla edelleen neljä ihmistä, joita yksi on epäilty puukottaja.

"Epäilty pidetään edelleen teholla. Se on paras paikka tällaisessa tilanteessa, kun vielä joku illalla halusi hänen henkeäänkin uhata. Meillä jatkuu siellä poliisivartiointi", kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.