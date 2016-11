KSML: KHO:n Rääkkylä-päätös yllätti Kuntaliiton asiantuntijan

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös Rääkkylän kunnan pakkoliitoksen kumoamisesta yllätti Kuntaliiton lakiasiain johtajan Arto Sulosen.

Sulonen sanoo sanomalehti Keskisuomalaiselle, että poikkeuksellista päätöksessä oli, että sitä perusteltiin tulevalla lainsäädännöllä eli sote- ja maakuntauudistuksella.

"En tiedä, että KHO olisi aiemmin tehnyt ratkaisua, jossa päätös olisi näin vahvasti perustunut tuleviin uudistuksiin, jotka eivät edes ole vielä eduskunnan käsittelyssä", Sulonen toteaa.

Hänen mukaansa KHO:n Rääkkylä-päätöksellä on suuri vaikutus ensi vuonna valtioneuvoston päätettäväksi mahdollisesti tuleviin uusiin kuntien pakkoliitoksiin.

KHO kumosi valtioneuvoston päätöksen pohjoiskarjalaisen Rääkkylän kunnan yhdistymisestä vuodenvaihteessa Kiteeseen. Päätöksestä valitti Rääkkylä.

KHO totesi, että jos valtuusto on yhdistymistä vastaan, kuntarakennelain mukaan muutoksen on oltava välttämätön kriisikunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Valtioneuvosto on KHO:n mukaan voinut päätyä tähän tulokseen, jos tilannetta arvioidaan nykylainsäädännön valossa.

KHO kuitenkin katsoi, että kunnan taloudellista kykyä turvata palvelut oli arvioitava myös tulevan sote- ja maakuntauudistuksen kannalta, eikä ollut riittävällä varmuudella todettavissa, että Rääkkylä ei uudistuksen toteutuessa kykenisi turvaamaan palveluja.