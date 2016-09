KSML: Tutkija pelkää etäopintojen lisäävän syrjäytymistä

Etäopintojen lisääntyminen toisen asteen koulutuksessa voi lisätä nuorten syrjäytymisriskiä ja opintojen keskeyttämistä, sanoo Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja, professori Jouni Välijärvi Keskisuomalaiselle.

Itsenäisiä verkko- ja etäopintoja on lisätty ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa, osin säästösyistä. Välijärven mukaan tämä on vaarallista tilanteessa, jossa koulutuksen rahoitusta leikataan rajusti. Vaarana on hänen mukaansa, että resursseja leikataan juuri niiltä nuorilta, jotka eniten tarvitsisivat henkilökohtaista ohjausta ja tukea opinnoissaan.

Karkeasti arvioiden kolmasosalla nuorista valmiudet itsenäiseen opiskeluun ovat muita heikommat, Välijärvi sanoo.

"Heidän ohjaukseensa on panostettava erityisesti."

Ensi vuonna ammatillisesta koulutuksesta leikataan 190 miljoonaa euroa.