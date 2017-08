Kukkakaalisadon kertarysäyksestä syntynyt somekampanja kasvatti myyntiä – Tuottajan kannalta tilanne edelleen kehno

Suomalaiset kukkakaalin tuottajat eivät muista toista vastaavaa vuotta, jolloin kukkakaalin sato olisi kypsynyt tällaisella kertarysäyksellä, kertoo MTK:n kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen. Alkukesä oli kylmä ja kasvu hidasta, minkä seurauksena eri ajankohtiin tarkoitetut istutuserät kypsyivät samanaikaisesti ja loivat kukkakaalista roiman ylitarjonnan.

Kaupoissa kukkakaalisuma painoi kilohinnat alle euron, minkä jälkeen sosiaalisessa mediassa syntyi myyntiä edistävä kampanja. Ensimmäisten joukossa oli ruokabloggaaja Jenni Häyrinen, joka kehotti kirjoituksessaan ihmisiä ostamaan ja valmistamaan kukkakaalia.

Tunnuksella #kukkakaalitalkoot levinneessä kampanjassa jaettiin ahkerasti reseptejä, ja myös media tarttui aiheeseen.

Kauppa ja elintarvikeyhtiöt lähtivät tarmolla mukaan, ja lisääntynyt kysyntä on näkynyt kauppojen kassoilla. S-ryhmän tuoretuotteiden valikoimajohtaja Antti Oksa kertoo, että myynti kasvoi ryhmän liikkeissä viime viikolla 44 prosenttia verrattuna edelliseen viikkoon. Sosiaalisen median vaikutus voi olla merkittävä, hän kertoi STT:lle.

"Tässä on opittavaa koko arvoketjulle pellolta kauppaan ja kuluttajalle asti, että miten pystytään ennakoimaan paremmin ja reagoimaan mahdollisimman nopeasti."

Ilmiö on näkynyt myös K-ryhmän puolella. Keskon vihanneksista ja juureksista vastaava osto- ja myyntijohtaja Liisa Eronen kertoo, että myynti on ollut selvässä nousussa verrattuna viime vuoteen, jolloin tarjonta oli heikompaa. Elokuun kukkakaalimyynti on ollut Keskon kaupoissa lähes kaksinkertainen verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon.

Erosen mukaan osansa myynnin kasvuun on myös sillä, että myymälöissä on hyvän sadon johdosta pantu kukkakaalit näkyvästi esille ja tarjolle.

Virtanen sanoo, että tuottajan kannalta tilanne on kuitenkin edelleen kehno, sillä hinta on ylituotannon takia pysynyt poikkeuksellisen alhaisena.

"Heikko tilanne jatkuu varmaan vielä jonkin aikaa, vaikka onkin rauhoittumassa. Lämpötilat ovat nyt alhaisia, joten uutta satoa ei tule niin nopeasti."

Virtasen mukaan kannattava tuotanto edellyttäisi, että kukkakaalin kilohinta olisi 1,40–1,50 euron tienoilla. Hän arvioi, että suma purkautuu ja hintataso alkaa taas palautua normaalimmaksi, kun kesälomakausi on ohi.

"Aika moni on jättänyt sadon korjaamatta, tappion minimoimiseksi. Varastoon laittaminen ei laatua paranna."

Kukkakaalin satokausi jatkuu pitkälle syksyyn, jos pakkaset eivät keskeytä sitä ennen aikojaan.