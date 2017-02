Kuntalehti: Suurilla puolueilla tekee tiukkaa täyttää ehdokaslistat kuntavaaleihin

Kolmelta suurimmalta kuntapuolueelta - kokoomukselta, Sdp:ltä ja keskustalta - puuttuu kuntavaaleissa yhteensä tuhansia ehdokkaita, kun ehdokasasettelun tilannetta verrataan niin viime vaalien ehdokasmääriin kuin puolueiden näille vaaleille asettamiin tavoitteisiin. Tämän paljastaa Kuntalehden tiistaina julkaisema soittokierros.

Kuilu on suurin keskustalla, jonka tavoitteena on saada 8 000 ehdokasta ja viime vaaleissa ehdokkaita oli peräti 8 401. Koossa on nyt 5 500 valtuutetuksi haluavaa.

Demarit tavoittelevat 7 000 ehdokasta, mikä vastaa viime vaalien ehdokasmäärää (6 896). Listalla on heilläkin reilu 5 000 nimeä.

Kokoomuksen virallinen tavoite on 7 200 ehdokasta, mutta puheenjohtaja Petteri Orpo myöntää keskiviikkona MT:n haastattelussa sen olevan liian kova. Hän itse toivoo saatavan kasaan viime vaalien 6 874 ehdokasta.

Orpon mukaan Kokoomuksen ehdokasasettelu kulki nihkeästi mutta että se on piristynyt ehdokasasettelun takarajan lähetessä. Ehdokkaita on koossa 5 000—6 000.

Muissa puolueissa uskotaan päästävän lähemmäs entisiä ehdokasmääriä.

Perussuomalaisilla oli viimeksi 4 394 ehdokasta ja sitä pidetään nytkin mahdollisena, jos viimeisen viikon "ehdokaspurskahdus" toteutuu.

Ehdokkaita voi ilmoittaa ensi viikon tiistaihin 28.2. kello 16:een asti. Kuntavaalit ovat sunnuntaina huhtikuun 9:ntenä. Ennakkoon voi äänestää 29.3.–4.4.

Kuntalehden uutinen