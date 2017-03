Kuntapäättäjät haluavat lisää energiapuuta – eivät tiedä, miten vaikuttaa asiaan

Kaksi kolmannesta kuntapäättäjistä toivoo, että puun käyttöä kunnan energiantuotannossa lisätään nykyisestä, selviää Koneyrittäjien ja MTK:n kyselystä.

Turvetta kannattaa puolet vastaajista. Myös aurinkoenergian (67 %), jätteen (43 %) ja tuulivoiman (37 %) lisääminen saa kannatusta. Hiilen ja öljyn käyttöä halutaan vähentää.

Valtaosa kuntavaikuttajista tiedostaa, että energiavalinnoilla on merkitystä alueen elinvoimaisuuteen. Kuitenkin kuntien energiastrategioissa aluetalous- ja työllisyysvaikutukset ovat jääneet pienelle painolle.

Poliittiset päättäjät kokevat selvityksen mukaan vaikutusmahdollisuutensa energiahankinnoissa pienemmiksi kuin virkamiehet.

Useista kunnista puuttuu energiastrategia ja selkeä omistajaohjaus. Vain 23 prosenttia vastaajista kertoo, että kunnassa on oma energiastrategia. Niissä se ohjaa hankintoja kotimaisten polttoaineiden suuntaan.

Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo, että omistajaohjauksella on suuri merkitys. Tampereella kunnan päättäjät halusivat lisää kotimaista ja nyt maakaasun osuus on vähentynyt 70 prosentista 30 prosenttiin. Silti yhtiö talous on kunnossa.

Laitisen mukaan kuntapäättäjien vähäiset vaikutusmahdollisuudet voivat johtua siitä, että he eivät oikein tiedä, miten energiayhtiöitä ohjataan hallituksen kautta. Toinen syy on, että kuntien ilmastostrategiat ovat laajoja satasivuisia opuksia, jotka voivat jäädä lukematta ja tärkeät asiat hautautuvat niihin.

Niissä kunnissa ja yhtiöissä, joissa energiastrategia on tehty, strategioissa on yleisimmin huomioitu energiansaannin huoltovarmuus (74 %), energian hinta (72 %) sekä energiaraaka-aineen kotimaisuus (68 %).

"Kunnilla on nyt hyvä paikka osoittaa suuntaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa", sanoi MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi kyselyn julkistamistilaisuudessa torstaina Helsingissä.

Koneyrittäjien puheenjohtaja Asko Piirainen toivoo, että tulevat kuntapäättäjät toivottavasti oivaltavat yhteyden energiavalintojen ja kuntien elinvoimaisuuden välillä. "Kun energialaitokset on yhtiöitetty, tulee omistajaohjauksella myös raamittaa toiminnan rajat."

"Kuntapäättäjillä on energiahankinnoissa laaja harkintavalta ja mahdollisuus vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen", Piirainen sanoo.

Kyselytutkimuksen kuntavaikuttajille energiavalinnoista teki Aula Research Oy 16.1.–11.2.2017. Kyselyyn vastasi 344 kuntavaikuttajaa.