Kuntavaaliäänestys on täydessä vauhdissa

Kuntavaalien äänestys on parhaillaan käynnissä eri puolilla maata.

Esimerkiksi Helsingin keskusvaalilautakunnasta kerrotaan, että äänestys on sujunut suhteellisen vilkkaasti ja ihmisiä on käynyt äänestämässä jatkuvana virtana. Ajoittain on ollut myös jonoja, mikä on kuitenkin normaalia vaalipäivinä.

Vaaleista on ennakoitu tiukkoja, minkä uskotaan lisäävän äänestysintoa.

Helsingissä äänestettiin ennakkoon ahkerammin kuin edellisissä kuntavaaleissa. Sitä vastoin ennakkoäänestysprosentti jäi eduskuntavaaleja pienemmäksi.