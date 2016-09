Kuntavaalit 2017: Eläinsuojelijat ehtivät ennen feministejä ja Väyrystä – uudet puolueet pinnistävät esiin

Eläinoikeuspuolue sai 5 000 kannattajakorttiaan kerättyä ja se rekisteröitiin viime viikolla puoluerekisteriin. Myös paljon puhutut feministinen puolue ja Paavo Väyrysen perustama kansalaispuolue tähtäävät virallisiksi puolueiksi tämän vuoden aikana.

Kansalaispuolueella on nyt koossa runsaat 4 100 kannattajakorttia, feministisellä puolueella 3 500.

Feministisen puolueen puheenjohtaja Warda Ahmed Haji Omar kertoo, että rekisteröimisen jälkeen puolue tähtää kuntavaaleihin. Ehdokasasettelu on tarkoitus tehdä puolueen virallistamisen jälkeen.

"Tavoittelemme laajaa edustusta suurimpiin kaupunkeihin. Erityisesti päivähoito-oikeuksien rajaamisen vastustaminen ja ilmainen varhaiskasvatus ovat tärkeitä teemoja", Omar kertoo.

"Haluamme keskittyä yhdenvertaisuuteen, työllisyyteen ja maahanmuuttajien asemaan kuntaohjelmassamme. Perhetyössä olisi tärkeää panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn."

Eläinoikeuspuolueen varapuheenjohtaja Santeri Pienimäki moitti puolueiden vasemmisto-oikeistojakoa vanhanaikaiseksi. Omar on samoilla linjoilla.

"Tämä jako epäonnistuu, koska sen lähtökohtana ovat talousteoriat. Me haluamme kiinnittää huomiota inhimilliseen turvallisuuteen ja yksilön hyvään elämään, joka ei saa riippua kansalaisuudesta, sukupuolesta tai muusta ulkoisesta tekijästä."

Pienpuolueella on kahdet eduskuntavaalit aikaa saada ehdokkaansa läpi tai se poistetaan puoluerekisteristä. Matka valtapuolueeksi on pitkä ja kivinen, politiikantutkija Ville Pitkänen ajatuspaja e2:sta kertoo.

"Vihreät ovat esimerkki sellaisesta puolueesta, joka on vakiinnuttanut asemansa. Pienen puolueen yhteiskunnalliseen keskusteluun tuoma kysymys päätyy usein vakiintuneiden puolueiden agendaan. Esimerkiksi eläinoikeuspuolueen äänestämistä pohtiva voi helposti päätyä äänestämään vihreitä, koska puoleen ehdokkaalla on suurempi todennäköisyys mennä läpi. "

Pitkänen pitää puolueiden tyypittelyä vasemmisto-oikeisto-akselille edelleen ajankohtaisena.

"Julkisten varojen käytön linjaaminen on yhä erittäin tärkeää. Toisaalta on hyvä tiedostaa, ettei se ole ainoa jako. Yhteiskunnassa on lukemattomia ristiriitaulottuvuuksia, joiden suhteen puolueet asemoituvat."

Tällaisia ovat esimerkiksi linjaukset politiikan liberaaliudesta, ympäristöstä, vähemmistöjen oikeuksista ja esimerkiksi maaseudun ja kaupungin asemasta.

Sosiaalinen media on monipuolistanut ja joissain suhteessa tasoittanut ihmisten mahdollisuuksia saada viestinsä kuuluviin. Perinteisellä medialla on kuitenkin yhä suuri rooli.

"Ihmiset lähtevät sosiaalisessa mediassa helposti projekteihin ja liikkeisiin mukaan, kunhan se sopii heidän omiin aikatauluihinsa", Pitkänen kuvailee.

"Puolueprojektiin sitoutuminen vaatii enemmän. Some toimii tehokkaasti silloin, jos perinteinen media ja vakiintuneet toimijat kiinnostuvat aiheista ja niistä syntyy runsaasti julkista keskustelua."

Väyrynen on saanut omalle puolueelleen runsaasti julkisuutta. Se ei kuitenkaan tähtää kuntavaaleihin, vaan osallistuu vain valtakunnallisiin vaaleihin.

"Väyrysen projekti eroaa muillakin tavoilla perinteisistä pienpuolueista. Se on ehkä enemmänkin puolueen sisäisen kritiikin väylä. Saa nähdä rekisteröidäänkö se todella puoluerekisteriin, koska keskustan jäsenellä ei voi olla kahden puolueen jäsenyyttä."

Vaikka Pitkänen ei ennusta esimerkiksi eläinoikeuspuolueelle merkittävää menestystä seuraaviin vaaleihin, etiikalla ja arvovalinnoilla voi olla erityisesti nuorille äänestäjille tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys.

"Esimerkiksi Lidlin päätös luopua virikehäkkimunista kertoo, että kuluttajat tekevät entistä eettisempiä valintoja. Nämä teemat ovat jatkuvasti esillä. Kysymys kuuluu, kuka niillä puolueista rahastaa, uudet vai vanhat?"

