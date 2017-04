Kuntavaalit saamassa nuoret liikkeelle – nuorisovaalit järjestetään yli 400 koulussa

Politiikka ja äänestäminen kiinnostavat nuoria, sanoo nuorisojärjestö Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö.

Nuorison äänestysaktiivisuus on kuitenkin perinteisesti ollut yleistä äänestysaktiivisuutta alhaisempi. Viime viikolla julkaistun Valtion nuorisoneuvoston kysely paljastaa, että vaaleista kiinnostuneiden nuorten osuus on 68 prosenttia.

Allianssi järjestää yli 400 perus- ja toisen asteen oppilaitoksen kanssa nuorisovaalit, joissa noin 116 500 alaikäistä suomalaista eri puolilla maata pääsee äänestämään vuoden 2017 kuntavaaleissa.

Koulujen demokratiakasvatuksen vahvistamisen puolesta on Allianssin mukaan puhuttu jo pitkään. Se näkyy esimerkiksi perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa ja oppiaineiden aloitusajankohtien muutoksessa. Yhteiskuntaoppi aloitetaan jo alakoulussa.

Äänestämisinnokkuuden hyväksi Allianssi on jo vuosia tehnyt yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Rämön mukaan nuorisovaaleissa nuori saa ensimmäisen kokemuksensa äänestämisestä, mikä on tapahtuman tärkein tehtävä.

"Demokratiakasvatukselle on tarvetta ja on hienoa, että näin suuri määrä oppilaitoksia on lähtenyt mukaan nuorisovaaleihin. Yhdessä nuorten kanssa vaaliteemoja käsitellään demokratiaviikoilla nuorisovaalien lisäksi koulujen vaalipaneeleissa ja erilaisissa ajankohtaisissa keskustelutilaisuuksissa", Rämö kertoo.