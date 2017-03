Kuoleviksi leimattujen kuntien johtajat kuoppaavat huhupuheet: "Olemme vahvasti elossa, emme luovuta"

Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä luonnehtii Suomessa maaseudun ja kaupunkien välille tehtävää vastakkain asettelua erikoisena. Viime aikoina mediassa on hänen mukaansa vilissyt runsaasti hämmentäviä kuvauksia maaseudusta: kurjistuva nälkä Suomi, kuolevat kunnat ja etelän elätit.

Suomen Kuvalehti arvioi kunta-analyysissa, että 57 suomalaista kuntaa kaatuu lähivuosina, jos ne eivät saisi lisäaikaa sote-uudistuksen ansiosta. Määtän mielestä nyt on aika esittää ratkaisuja.

"Mitä nyt sitten? Lyömmekö lapun luukulle ja hanskat tiskiin? Haluamme tällä kirjoituksella tuoda esille, että olemme elossa", hän toteaa.

"Ymmärrämme varsin hyvin toimintaympäristömme haasteet ja toisaalta sen potentiaalin, joka meillä on. Monella meistä menee lisäksi ihan hyvin myös taloudellisesti."

Asukasluvun kasvattaminen ei Määtän mukaan välttämättä kerro kunnan paremmuutta.

"Kunnan paremmuuttahan ei kuitenkaan ratkaise sen koko väestömäärällä mitattuna vaan sen kyky toteuttaa sille annettua perustehtävää, joka on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen", Määttää huomauttaa.

"Pienissä ja väestöä menettävissäkin kunnissa tulee olla uskoa tulevaisuuteen ja halu kehittää kuntaa strategisesti. Pysyvän asutuksen lisäksi useissa johtamissamme kunnissa on runsaasi kausiasujia, jotka ovat tärkeä voimavara niin kunnalle kuin alueen yrityksille. "

Kuntaa pidetään hyvänä elinvoiman kehittäjänä siksi, että kunnan päättäjiä ja kuntalaisia kiinnostaa se, miten oma alue kehittyy, Määttä huomauttaa. Myös 50 muuta kunnanjohtajaa allekirjoittaa hänen kantansa.

"Ainakin me täällä välitämme siitä, millainen oma elinympäristömme on. Kyse on meille kaikille tutusta läheisyysperiaatteesta, jonka mukaan julkisen vallan päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä."

50 kuntajohtajaa julistaa kuntiensa elinvoimaa

