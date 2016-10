Lähdettekö ehdolle presidentinvaaleihin Sauli Niinistö? – katso video

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, onko teillä aikeita pyrkiä jatkokaudelle?

”Onko toimittajalla edes toiveita, että minä vastaisin tuohon?” Niinistö vastaa.

Hän jatkaa, ettei halua arvioida asiaa haastattelussa. Aiemmin hän on todennut, että kertoo kantansa ensi keväänä.

Millaiset asiat vaikuttavat tulevaan päätökseen?

”Monetkin asiat”, hän kommentoi.

”Ehkä luuloista poiketen, erityisesti nyt tälläisinä aikoina, joita tässä on eletty jo pari kolme vuotta, tämä on hyvin hektistä hommaa. Pienempi tai suurempi ongelma tai pesäke on melkeinpä jokapäiväistä. Niitten setvimisessä on tietysti aika homma ja vastuu”, hän lisää.

Niinistön mielestä on hyvä, että muissa puolueissa viritellään vaalikampanjoina, vaikka ne eivät häntä varsinaisesti kiinnosta.

"En minä seuraa niitä ollenkaan, kun on muuta hommaa", hän kommentoi.

