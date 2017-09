Lähes 1 600 samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon puolessa vuodessa

Suuri osa rekisteröidyssä parisuhteessa olleista on muuttanut parisuhteensa avioliitoksi sen jälkeen, kun sukupuolineutraali avioliittolaki tuli voimaan puoli vuotta sitten.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestö Setan mukaan tämä kertoo lainmuutoksen tarpeellisuudesta.

"Kuulostaa siltä, että oikeutta on käytetty ja että lainmuutos on ollut monelle tärkeä asia. On koettu, että rekisteröity parisuhde ei riitä, vaan halutaan olla avioliitossa niin kuin muutkin", järjestön pääsihteeri Kerttu Tarjamo kuvaa.

Väestörekisterikeskus kertoi tiistaina, että lähes 1 600 samaa sukupuolta olevaa paria on solminut avioliiton sukupuolineutraalin avioliittolain tultua voimaan. Väestötietojärjestelmän tietojen mukaan maistraateissa muutettiin elokuun loppuun mennessä yli 1 100 aiemmin rekisteröityä parisuhdetta avioliitoiksi. Samansukupuolisten uusia avioliittoja solmittiin samassa ajassa yli 450.

Samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen avioliittoon tuli mahdolliseksi maaliskuussa.

Väestörekisterikeskuksella ei ole tietoa, kuinka suuri osa avioliitoista on nais- ja kuinka suuri osa miesparien välisiä. Myöskään Setalla ei ole tästä tietoa.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lopussa Suomessa oli 1 052 rekisteröityä mies- ja 1 632 rekisteröityä naisparia.

Tarjamo muistuttaa, että avioliittolain muutos ei tuonut samaa sukupuolta oleville kaikkia oikeuksia heteropareihin verrattuna. Aukkoja löytyy paljon esimerkiksi perhelainsäädännöstä.

"Kaikille pelkkä avioliitto ei ratkaise ongelmia, joita esimerkiksi perheen perustamiseen liittyy, kun lapsella on useampi kuin kaksi vanhempaa."

Uutta avioitumismahdollisuutta käytettiin eniten eteläisessä Suomessa. Yli puolet avioliitoista solmittiin tai muutettiin rekisteröidystä parisuhteesta avioliitoksi Uudenmaan ja Hämeen alueella.

Vähiten avioliittoja solmittiin tai muutettiin Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin alueilla.

Suomessa rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa avioliitoksi, jos pari tekee asiasta yhdessä ilmoituksen maistraatille. Tällöin rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona ilmoituspäivästä lukien.