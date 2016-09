Lännen Media: SDP-väki ei halua perussuomalaisia tulevaan hallitukseen

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n kenttäväki haluaa perussuomalaiset seuraavaksi oppositioon, käy ilmi Lännen Median kyselystä.

Yli 90 prosenttia demarivaikuttajista on sitä mieltä, että perussuomalaisten paikka on ehdottomasti seuraavan hallituksen ulkopuolella. Monien mukaan perussuomalaisten arvomaailma on liian konservatiivinen ja nationalistinen.

"Perussuomalaiset on kansallismielinen, populistinen liike, joka on kaukana sosialidemokratiaan perinteisesti liitetystä kansainvälisyydestä ja rajat ylittävästä solidaarisuudesta. Jos talouspolitiikan puolella yhteistä pintaa löytyykin, tässä etäisyys puolueiden välillä on mahdollisimman pitkä", eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi kyselytulosta.

Kokoomuksen sysäisi ehdottomasti oppositioon 65 prosenttia SDP-väestä.

Jos SDP ja keskusta ovat seuraavien vaalien kaksi suurinta puoluetta, kokoomus joutuu tyytymään oppositioon, Jokisipilä uskoo.

"Demareissa on varmasti uskoa siihen, että keskustan sosiaalisen omantunnon siipi saisi aikanaan enemmän valtaa ja talouspoliittinen yhteistyö sitä kautta enemmän aineksia toimia."

Vasemmistoliiton ottaisi seuraavaan hallitukseen 78,0 prosenttia SDP-väestä. Vihreät kelpaisi 77,5 prosentille. Vastaajista 62,5 prosenttia ottaisi keskustan hallituksen neljänneksi puolueeksi.

Lännen Median kyselyssä seuraavaan hallituspohjaan otti kantaa 373 demarijärjestöjen ja -yhdistysten johtohenkilöä eri puolilta Suomea.