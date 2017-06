Lännen Media: Tuula Haatainen pyrkii SDP:n presidenttiehdokkaaksi

Kansanedustaja ja entinen sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen pyrkii SDP:n presidenttiehdokkaaksi ja presidentti Sauli Niinistön haastajaksi presidentinvaalissa, uutisoi Lännen Media.

Haatainen sanoo Lännen Medialle, että presidenttinä hän veisi Suomen linjaa lähemmäs edellisen demaripresidentin Tarja Halosen kausien (2000–2012) ulkopolitiikkaa.

"Maailmantilanne huutaa arvojohtajuutta ja sitä, että presidentti ottaa kantaa. Halonen painotti vahvasti kestävää kehitystä, ympäristökysymyksiä, globaalin eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämistä ja sitä, että Suomi ei eristäytyisi vaan olisi aktiivinen kansainvälisillä foorumeilla. Kun vertaan Niinistön ja Halosen linjoja toisiinsa, kallistun kyllä Halosen linjalle", Haatainen sanoo.

Haatainen sanoo myös, että presidenttinä hän pyrkisi lisäämään Suomen aktiivisuutta YK:ssa ja sen alaisissa järjestöissä. Turvallisuuspolitiikassa hän syventäisi EU-maiden välistä puolustusyhteistyötä. Hän antaisi ulkopolitiikan johtajana paljon arvoa EU:n Lissabonin sopimuksen turvalausekkeelle.

"En pistä Naton ovea säppiin. Jäsenyyden on oltava Suomelle vaihtoehto, ovi raollaan", Haatainen määrittelee puolestaan Nato-kantansa

Haatainen on toiminut opetusministerinä vuosina 2003–2005 ja sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 2005–2007. Hän on ensimmäinen SDP:n edustaja, joka on ilmoittanut lähtevänsä mukaan presidenttikisaan.

SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta järjestää puolestaan tänään tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoo tulevaisuudensuunnitelmistaan.

SDP:n ehdokasasettelu päättyy 26. kesäkuuta

SDP:n presidenttiehdokkaaseen liittyvä kuhina ja epätietoisuus pyörähti uusille kierroksille kesäkuun alussa sen jälkeen, kun kansanedustaja Eero Heinäluoma kieltäytyi toistamiseen ehdokkuudesta. Tiedotteessa asiasta kertonut Heinäluoma sanoi päätöksen olleen huolellisen harkinnan tulos.

Hän oli jo kertaalleen aiemminkin ilmoittanut, ettei ole lähdössä mukaan presidenttikisaan. Kevättalvella kuitenkin myös Jutta Urpilainen (sd.) ilmoitti, ettei lähde kisaan.

"Tämän jälkeen huomasin nimeni palaavan keskusteluun, sinällään selkeästä vastauksestani huolimatta. Lupasin vielä kerran puntaroida asiaa – onhan kyseessä tehtävä, joka on suurin kaikista tehtävistä, joihin suomalainen poliitikko voi olla ehdolla", Heinäluoma kertoi tiedotteessaan.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi Heinäluoman ilmoituksen jälkeen, että asiassa tarvitaan nyt kunnon aikalisä. Rinne sanoi tuolloin, että ehdokkaan asettaminen menee todennäköisesti elokuulle. Myöhemmin SDP ilmoitti, että päätöksen ehdokkaaksi asettamisesta tekee puoluevaltuusto syyskuun alussa. Puolueen ehdokasasettelu päättyy 26. kesäkuuta.

Tähän mennessä ehdolle on asetettu keskustan Matti Vanhanen, vihreiden Pekka Haavisto, vasemmistoliiton Merja Kyllönen ja RKP:n Nils Torvalds.