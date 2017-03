Lapin äänekäs puolustaja takoo etelän ihmisille pohjoisen elämän realiteetteja

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) ottaa kantaa ahkerasti. Toimittajien sähköpostiin kilahtaa lähes viikoittain tiedote, jossa edustaja haluaa lausua mielipiteensä ajankohtaiseen asiaan.

Enontekiöläinen Kärnä tunnetaan myös ahkerana somettajana ja blogistina.

Oli kyse metsureiden lomautuksista, saamelaismääritelmästä tai veganismista, Kärnällä on asiaan mielipide.

Sydäntä lähellä hänellä on erityisesti harvaan asuttujen syrjäseutujen, alkutuotannon ja maaseutuelinkeinojen puolustaminen.

Niistä teemoista – ajankohtaisuus aina mielessä – Kärnä aikoo kirjoittaa myös Maaseudun Tulevaisuuteen. Hän aloitti lehden kolumnistina maanantaina.

Lappilaisedustaja on joutunut monesti pyörittämään päätään, miten pohjoisen asukkien realiteetteja ei ymmärretä etelässä.

”Etäisyyksiä on vaikea hahmottaa. Monesti jää huomioimatta myös se, kuinka paljon luonto meille merkitsee”, Kärnä kertoo.

Hän kokee, että kaksivuotisen edustajauransa aikana etelässä on alettu ymmärtää paremmin, että Suomi on pitkä maa, jossa on hyvin erilaisia alueita.

”Maakuntauudistuksesta olen erittäin innoissani.”

Lapissa alueellista itsehallintoa on ajettu jo pitkään.

Kärnä kertoo asettuvansa ehdolle tulevissa maakuntavaaleissa ja todennäköisesti myös ensi eduskuntavaaleissa.

Sen sijaan kevään kuntavaaleissa hän ei ole ehdokkaana. Ajatus naurattaa Kärnää: ”Se ei ole entisen kunnanjohtajan paikka.”

Kärnä pääsi eduskuntaan varasijalta, kun Paavo Väyrynen päätti pysyä Brysselissä.

Ennen uraa Arkadianmäellä Kärnä toimi Enontekiön kunnanjohtajana. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Kalottikeskuksen toiminnanjohtajana ja Ivalon rajavartioalueen varapäällikkönä.

36-vuotias Kärnä on varttunut Kainuussa mutta kotiutunut Lappiin.

Tällä hetkellä hänen perheensä asuttaa kahta osoitetta: Enontekiöllä ja Inarissa. Mies asuu viikot Helsingissä mutta lentää viikon päätteeksi Ivaloon.

Kärnän perheeseen kuuluvat vaimo ja 8- ja 5-vuotiaat pojat.

Kärnä on intohimoinen metsästäjä ja kalastaja. Kuvat luonnon tarjoamista herkuista päätyvät usein myös hänen somepäivityksiinsä.

