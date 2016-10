Lapissa lähimmälle poliisiasemalle on keskimäärin 25 kilometriä

Oman kodin ja lähimmän poliisiaseman välinen etäisyys on kasvanut, sisäministeriön keskiviikkona julkistama poliisibarometri kertoo.

Vuonna 1999 lähin asema oli 7 kilometrin päässä, 2012 10,2 kilometrin ja nyt 13,4 kilometrin takana.

Länsi-Suomessa keskimääräinen etäisyys poliisiasemalle oli 9,5 kilometriä, Etelä-Suomessa 11,5 kilometriä, Oulussa 20,3 kilometriä, Itä-Suomessa 22,9 kilometriä ja Lapissa 24,6 kilometriä.

Luvuissa näkyy poliisin toiminnan keskittäminen, joka on vähentänyt kiinteitä toimipisteitä. Poliisilaitosten määrä on vähentynyt ensin 90 poliisilaitoksesta 24 poliisilaitokseen 2009 ja sitten 24 poliisilaitoksesta 11 poliisilaitokseen 2014. Myös poliisiasemia on lakkautettu.

Ajatus on ollut, että poliisipalvelujen saatavuus ei heikkene, koska samanaikaisesti poliisin liikkuvuus ja tehokkuus kasvavat.

Poliisi myös näkyy vastaajien lähiympäristössä aiempaa harvemmin.

Vastaajista 10,8 prosenttia ei ollut koskaan nähnyt poliisin partioivan asuinalueellaan. Itä-Suomen läänissä 21 prosenttia, Länsi-Suomen läänissä 12 prosenttia ja Oulun läänissä 8 prosenttia vastaajista ei ollut koskaan nähnyt poliisia lähiympäristössään.

"Turvallisuuden tunteen säilyttämiseksi poliisin tulee olla lähellä ihmisiä", toteaa sisäministeriön poliisiosaston ylijohtaja Kauko Aaltomaa poliisibarometrissa.

Aaltomaan mukaan poliisin palvelujen taso täytyy turvata. Keväällä eduskunnalle annetussa sisäisen turvallisuuden selonteossa määriteltiin, että tähän tarvitaan 7 000 poliisimiestä.

Aaltomaan mukaan kiireellisten hälytyspalveluiden saatavuus pitää turvata maanlaajuisesti.

"Rikostorjunnassa poliisin täytyy jatkossa pystyä keskittymään erityisesti niihin rikoksiin, joiden selvittämisellä on suurimmat vaikutukset ihmisten turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen."

Kansalaiset kokevat poliisin tulevan nopeammin paikalle kuin aiemmin.

Nyt 27 prosenttia vastaajista oletti, että poliisi tulee apuun kymmenessä minuutissa, jos avun tarve on kiireellinen. Vuonna 2014 osuus oli 21 prosenttia.

Poliisin oma tulostietojärjestelmä kertoo, että keskimääräiset toimintavalmiusajat ovat jonkin verran pidentyneet viime vuosien aikana.

Kaikkein kiireellisempien tehtävien ja toiseksi kiireellisempien tehtävien keskimääräiset toimintavalmiusajat ovat nousseet pitkän aikavälin 1998–2013 keskiarvosta 21,5 minuuttia vuosien 2014–2016 keskiarvoon 22,9 minuuttia. Kaikkein kiireellisempien tehtävien keskimääräiset toimintavalmiusajat ovat laskeneet pitkän aikavälin 1998–2013 keskiarvosta 12,5 minuuttia vuosien 2014–2016 keskiarvoon 12,4 minuuttia.

Toiseksi kiireellisempiä tehtäviä on huomattavasti enemmän kuin kaikkein kiireellisimpiä, joten barometrin mukaan on todennäköistä, että haastatellut ovat ajatelleet kokemuksiaan pääasiassa toiseksi kiireellisemmistä tehtävistä.

Barometrin mukaan turvallisuustilanteen koetaan olevan poliisin hallinnassa.

89 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että poliisi pystyy kantamaan vastuun yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamisesta joko kokonaan tai pääosin. Luottamus lisääntyi vuoden 2014 tutkimuksesta.

Haastattelututkimukseen vastasi toukokuussa Manner-Suomessa 1007 15–79-vuotiasta suomalaista.