Las Vegasin joukkoampumisessa yli 20 kuollut ja toistasataa haavoittunut

Las Vegasin joukkoampumisessa on saanut surmansa yli 20 ihmistä. Haavoittuneita on poliisin mukaan toistasataa. Ainakin toistakymmentä sairaalaan tuoduista haavoittuneista on kriittisessä tilassa.

Poliisi on kertonut kertoi Twitterissä, ettei usko ampujia olevan lisää.

Ampuminen tapahtui lähellä Mandalay Bay -kasinoa. Alueella oli käynnissä Route 91 -countryfestivaali.

– "Ensin kuului särkyvän lasin ääni, ja katsoin ympärilleni nähdäkseni, mitä oikein tapahtuu. Sitten kuului pop, pop, pop. Ehdin hetken ajatella, että selvisimme koska ammunta lakkasi, mutta sitten se alkoi uudelleen", kertasi silminnäkijä Monique Dekerf CNN:lle.

Paikallisen KLAS-televisiokanavan haastattelema silminnäkijä kertoi nähneensä, miten joku ampui satoja laukauksia väkijoukkoon rakennuksen yläkerroksista.

Sosiaaliseen mediaan ladatuissa videoissa näkyy kymmenittäin paniikissa pakenevia ihmisiä. Joissakin videoissa taustalta kuuluu automaattiaseen tulitusta.

Las Vegasista tavoitettu suomalainen Jorma Vuoksenmaa kertoo joukkoampumisen vaikuttaneen niin, että normaalisti ympäri vuorokauden vilkkaana kuhiseva kaupunki on täysin hiljentynyt.

"Minulla on 26. kerroksen huone, jossa on parikymmentä metriä leveä ikkuna. Tähän näkyy useita pääkatuja, eikä näkymä ole koskaan ollut edes aamuyöstä näin kuollut. Kukaan ei ole lähtenyt mihinkään tässäkään päässä Las Vegas Stripiä, vaikkei liikennettä täältä olekaan katkaistu", European Sports Betting Consultants -yhtiön kertoimenlaskijana toimiva Vuoksenmaa kertoo STT:lle

"Lentokenttä on suljettu ja kaikki kaupungin ambulanssit on siirretty tuonne ampumapaikalle. Paikallisen median mukaan yksityisautoilla olisi viety aika paljon ihmisiä sairaalaan."

Vuoksenmaan hotelli sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä ampumapaikasta. Hän kertoo kuulleensa tapauksesta, kun oli lähtemässä majapaikastaan.

"Mun piti lähteä perinteisiin pokeriturnauksen pelaajabileisiin. Ajoin hissillä alakertaan. Siellä oli kauheasti ihmisiä ja suomalaisporukassakin aika kalpeita ihmisiä. Sanoivat, että tilaisuus on peruttu, koska Mandala Bayssä on terrori-isku. Pidin sitä ensin pilana, mutta kaikki vakuuttivat, että totta se on, joten palasin hotellihuoneeseen katsomaan televisiota."