Li Anderssonille sataa kutsuja maatiloille: "Olisi kiva jutella miten hän rakentaa ajatusmaailmansa"

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson otti MT:n haastattelussa kantaa maatalouden epäkohtiin.

Anderssonin kannanotot nostattivat voimakkaita ja hyökkääviäkin reaktioita. MT:n kolumnisti Kaijaleena Runsten kehotti vihapuheen sijaan avaamaan tietä rakentavalle keskustelulle ja kutsumaan poliitikon tilavierailulle. Osa tuottajista oli tarttunut haasteeseen jo ennalta: Anderssonin avustaja kertoo, että kutsuja tuli ennen kolumnin julkaisemistakin.

Yksi kutsujista on kananmunantuottaja ja MTK:n valtuuskunnan edustaja Anna Setälä. Hänellä on 4 500:n kanan lattiakanala. Li Andersson on varsinaissuomalainen kansanedustaja, joten hänen kutsumisensa tuntui siksikin luontevalta.

"Jokaisella valtuuskunnan edustajalla on nimikkokansanedustaja. Minun on Anne-Mari Virolainen, jonka olen kutsunut, mutta hän ei ole ehtinyt tulla."

Setälä otti yhteyttä Antti Airikkiin, jonka nimikkokansanedustaja Andersson on.

"Kysyin, että mitäs tehdään. Antti oli puimassa ja hänellä ei ollut aikaa, mutta hän oli sitä mieltä että kutsutaan vaan."

Setälä lähetti kutsun ja Anderssonin on määrä vierailla tilalla syyskuun aikana.

Setälän lisäksi tilalleen Anderssonin ovat kutsuneet ainakin broilerituottaja Riku-Sippo Uotila Kangasalta. Hän ei ole perehtynyt hyvin Anderssonin taustoihin, mutta keskustelisi mielellään maataloudesta hänen kanssaan.

"Olisi mukava jutella mistä hän tulee ja miten hän rakentaa ajatusmaailmansa."

Uotila lueskeli jonkun verran Facebookissa ollutta kommentointia.

"Moni viljelijä on tähän aikaan vuodesta kiireinen ja stressiä on maatalouden tilanteesta muutenkin. Ärräpäät lähtevät äkkiä lentoon."

Hän muistuttaa, että maatalous painii "jäätävän kustannuspaineen" alla ja Andersson on yksi, joka kustannuksista päättää. Verotus ja maksut ovat rasitus siinä missä rehu- tai energiakustannuksetkin.

Jos Andersson tulisi käymään, Uotila luultavasti veisi poliitikon katsomaan eläimiä.

"Ehkä eettisyydestä voisi keskustella ja siitä, miten tämä toimii. Hän taitaa olla kasvissyöjä, joten siinä tulee sellainen valintakysymys. Hän on päättänyt tehdä toisella tavalla. En näe lihansyöntiä moraalisesti arveluttavana."

Broilerinkasvatusta Andersson piti kannanotossaan epäeettisenä ja -luonnonmukaisena. Näkemykset eivät herätä Uotilassa kiihkoa vaan ennemminkin filosofisia pohdintoja.

"Ajattelen niin, että jos on voima, sille pitää olla myös vastavoima. Voima ei kehity, ellei vastavoima haasta sitä", hän luonnehtii.

Lisäksi Anderssonin on kutsunut kylään ainakin perussuomalaisten kansanvaltuutettu ja puheenjohtaja Jukka Mikkonen. Mikkosella on vasikkakasvattamo Nautakarelia Oy. Hänen luonaan ovat aiemmin vierailleet kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho.

Muita vierailuja kuin Setälän tila ei ole MT:n tietojen mukaan sovittu, mutta ainakin Kangasalle Andersson on edelleen tervetullut. Vaikka ajatukset ovatkin eri maailmoista, Uotila uskoo hedelmällisen keskustelun mahdollisuuteen.

"Jotakin kertoo, että suhteellisen nuori nainen on päässyt ison puolueen puheenjohtajaksi. Uskon, että jonkinlaista potentiaalia löytyy ymmärtää meikäläisen ajatuksia", Uotila pohtii.

"Monessa suhteessa asiat hoidetaan kuitenkin Suomessa aika hyvin. Olemme sivistysvaltio myös maatalouspuolella."

