Liberan Pursiainen keskustan norminpurkulistasta: "Kunnianhimo alhainen, maatalouden painoarvo käsittämätön"

Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen pureutuu blogikirjoituksessaan keskustan tiistaina julkistamaan 202 kohdan norminpurkulistaan. Hänen mielestään ehdotukset ovat liian epämääräisiä ja kunnianhimon taso alhainen. Pursiaisen mukaan puolue ehdottaa normeihin viilauksia eikä aitoja muutoksia.

"Luettelo sisältää myös paljon huonoja ehdotuksia. Useat ehdotukset esimerkiksi tarkoittaisivat sääntelyn lisäämistä vähentämisen sijaan", Pursiainen arvioi.

"Reilusti yli puolet ehdotuksista koskee maataloutta, erityisesti tukiin liittyvää byrokratiaa. Maatalouden saama painoarvo on jo sinänsä käsittämätön. Maatalouden osuus Suomen taloudesta on olematon. Se elää täysin tukien varassa ja on paljolti resursseja kuluttava, eikä lisäarvoa tuottava toimiala."

Hänen mukaansa Suomen taloudellisen tilanteen parantamisen näkökulmasta maataloustukiin liittyvä byrokratia on täysin yhdentekevä asia.

Pursiainen kritisoi myös listan editointia: osa kohdista on hänen mukaansa huonosti toimitettuja kansalaisyhteydenottoja ja toisista asiakirjoista kopioituja pätkiä. Yksittäisiin kohtiin Pursiainen ehdottaa usein huomattavasti voimakkaampia toimia, esimerkiksi maisematyölupa on hänen mielestään turha.

"Lähtökohtana pitäisi olla, että puita saa kaataa paitsi jos viranomaisella on jokin aivan poikkeuksellinen syy kieltää", Pursiainen ehdottaa. Myös pienrakentamisen lupamenettelyt ovat hänen mielestään turhia.

"Mitä jos liiterin saisi pystyttää omalla maallaan ihan mihin haluaa ilmoittamatta kenellekään?"

Pursiaisen mukaan maaseudun hajarakentamista ei kannata helpottaa, sillä siitä ei ole mitään hyötyä.

"Maaseudun hajarakentaminen tuskin lisääntyy merkittävästi, vaikka sen esteitä purettaisiinkin. Rakennussääntelyn purkamisella saatavat hyödyt saataisiin tietenkin ennen kaikkea suurista kaupungeista. Ajatuksena on helpottaa ihmisten pääsemistä pois maalta kaupunkeihin."

