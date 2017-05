Liian kallis vesi: Osuuskunnat nostivat Kouvolassa kanteen kunnan vesilaitosta vastaan

Kunnalliset vesilaitokset ylihinnoittelevat palveluitaan, sanoo Kouvolan vesiosuuskunnat ry:n puheenjohtaja Pertti Halsola.

Tällä hetkellä sisäänostajat joutuvat maksamaan yli kolminkertaisen hinnan kunnallisen vesilaitoksen verkossa toimiviin tahoihin nähden.

Halsolan mukaan Elimäellä on aiemmin ollut kunnanvaltuuston päätöksellä määritelty tukkualennus vedelle. Kuntaliitosten myötä nämä alennukset on yleisesti poistettu.

Vesiosuuskunnat hoitavat Halsolan mukaan itse vedenkulkuun liittyvän rakentamisen, huollon, koulutuksen ja kirjanpidon.

Kunnan vesihuollon vastuulle jää vain laskutus. Osuuskunta on saanut hoidettavakseen jopa kunnan verkoston saneerauskustannukset.

Halsolan mukaan jokaisella vesilaitoksella tulee olla asiakkailleen yhdenmukainen käyttömaksu. Kyseessä on vesilaitosten välinen kauppa, johon kuuluisi yksityisoikeudellinen sopimus.

Mitään sopimusta ei kuitenkaan ole tehty.

”Hinnoittelu on sanelupolitiikan seurausta”, hän sanoo.

Asiaan haetaan nyt ratkaisua, jossa hinnoittelu perustuisi kustannusvastaavuuteen. Näin yksikään osapuoli ei joutuisi maksamaan toisen kustannuksia.

Kannetta varten on kerätty osuuskuntien valtakirjoja valtakunnallisella tasolla. Mukana on jo yli 50 osuuskuntaa.

”Tämä on valtakunnallinen ongelma. Kaiken aikaa on vedottu siihen, että tämän on paikallinen ongelma, vaikka ympäri maata on tapauksia, joissa yksittäiset vesiosuuskunnat ovat koittaneet asiaa ratkaista, mutta ne on aina tyrmätty”, Halsola sanoo.

MT ei tiistaina tavoittanut Kouvolan veden edustajaa kommentoimaan asiaa.