Liikenne sähköistyy, mutta Suomi keskittyy biopolttoaineisiin

Sähköautoilu on ottanut viime aikoina isoja harppauksia, ja monet autonvalmistajat ovat vähentämässä polttomoottorien määrää tuotannossaan. Esimerkiksi Volvo on päättänyt, että vuodesta 2019 alkaen sen kaikki uudet automallit ovat joko kokonaan sähköllä käyviä tai hybridejä eli sähkö- ja polttomoottorit yhdistäviä autoja. Samalla Volvo lopettaa bensa- ja diesel-autojen kehittämisen.

Toisin kuin monet muut Euroopan maat, Suomi keskittyy liikennepoliittisissa päästövähennyssuunnitelmissaan biopolttoaineiden kehittämiseen sähköautoilun sijaan. Onko Suomen linjassa järkeä?

"Kyllä ja ei", sanoo teollisuusneuvos, Sähköautoilijat ry:n puheenjohtaja Kari Kallonen.

"Talous- ja työvoimapolitiikan kannalta hallitus toimii järkevästi", hän sanoo.

Biopolttoaineisiin keskittyminen voi tuoda työpaikkoja ja jonkin verran vientiäkin suomalaisille yrityksille, mutta maailmanlaajuisessa kehityksessä biopolttoaineet voivat hävitä sähköistymiselle melko piankin.

"Jos katsoo, mitä alalla puhutaan, ei missään automessuilla keskustella biopolttoaineista vaan sähköautoista", Kallonen huomauttaa.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen mielestä olisi järkevää “pitää kaikki mahdollisuudet auki”. Nieminen ei usko sähköautoilun yleistyvän vallankumouksen omaisesti vaan pikemminkin evoluutiona. Siksi ympäristöystävällisempiä polttoaineitakin pitää miettiä.

"Suomalainen autokanta on vanhaa, eivätkä kaikki ryhdy hankkimaan kalliita sähköautoja saman tien", Nieminen toteaa.

"Emme voi vielä tietää, mikä teknologia lopulta voittaa tässä kisassa."

Kyse on myös poliittisista päätöksistä. Biopolttoaineet voidaan saada menestymään myöntämällä niiden valmistukseen tukia ja keventämällä niihin kohdistuvaa verotusta.

Esimerkiksi Norjassa on valittu toisin. Sähköautoiluun on laitettu paljon rahaa, ja siitä on jo tullut valtavirtaa.

Nieminen kehottaa kriittisyyteen. Norjan on mahdollista tukea sähköautoilua, koska se on vaurastunut myymällä öljystä valmistettavia polttoaineita ulkomaille.

"Kyse on öljyvaltion harjoittamasta viherpesusta."