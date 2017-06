Liikenneturvan toimitusjohtaja Tarvainen: "Ajotaitoa ei saa syntymälahjana"

Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen suhtautuu Anne Bernerin esittämään ajokorttilain uudistukseen varovaisen myönteisesti.

"Todella moni asia muuttuisi, ja vaikutuksia on vaikea arvioida. Tässä on ihan mahdollisuudet onnistuakin."

Tarvainen on huojentunut siitä, että henkilöauton ajokortin ikäraja pysyy 18 vuodessa, vaikka poikkeuksella lupia myönnettäisiin esityksen mukaan 17-vuotiaallekin, jos opiskelu- tai työmatkat niin vaativat.

Tarvaisen mukaan muista maista on olemassa varoittavia esimerkkejä hyvin nuorista autoilijoista. Uusien kuljettajien onnettomuusriski on tutkitusti sitä korkeampi, mitä nuorempi kuljettaja on.

"Kontrollikyky on aivojen kehitykseen liittyvä asia. Vastuunotto itsestä ja toisista vaatii kypsyyttä. Pääsääntö on 18 vuoden ikä, ja 17-vuotiaiden ajolupa täytyy pitää erityisenä poikkeuksena."

Lakiesityksen mukaan ajoharjoittelun voisi aloittaa jo 16-vuotiaana. Tätä Tarvainen pitää myönteisenä: Ajokilometrejä ja kokemusta ehtii kertyä paljon, jos harjoittelun aloittaa varhain.

Nuorilla kuljettajilla on kaikkialla maailmassa korkeampi onnettomuusriski kuin varttuneemmilla.

"Ensimmäisinä kuukausina sen jälkeen kun on saanut kortin, tapahtuu paljon vahinkoja. Siihen liittyy yleistä nuoren ihmisen riskinottoa ja erityisen riskihakuisia kuljettajia. Suomessa on kyllä onnistuttu sillä tavalla, että ennen tämä riskialtis aika oli paljon pidempi kuin nykyisin."

Tarvaisen mukaan nuorten kuljettajien onnettomuudet ovat vähentyneet Suomessa 1990-luvun alusta alkaen. Tuolloin ajokorttiin tuli toinen vaihe. Uudistuksen jälkeen 2-vaihetta ei olisi, mutta tämän korvaisi pakollinen koulutus riskien tunnistamisesta, Tarvainen tulkitsee.

Pakollinen ajo-opetus vähenisi, mutta tutkinnoista tulisi nykyistä vaativampia. Tarvainen uskoo silti useimpien käyvän ajotunneilla entiseen tapaan.

"Toivon ja uskon ettei se tarkoita sitä, että koulutuksen tarve vähenisi. Vaikka pakollista koulutusta vähennetään, ajotaitoa ei saa syntymälahjana."

Kortin hankkiminen ajo-opetusluvalla luultavasti yleistyisi nykyisestä, sillä ajo-opetusluvan vaatimukset kevenisivät huomattavasti. Tästä Liikenneturva ei ole huolissaan, sillä tutkimusten mukaan ajo-opetusluvalla kortin hankkineet suoriutuvat liikenteessä aivan yhtä hyvin kuin autokoulun käyneet.