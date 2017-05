Liikenneympyrä saa vihdoin olla liikenneympyrä – uusi tieliikennelaki palasi lausuntokierrokselta

Liikenne- ja viestintäministeriön lakiluonnos uudeksi tieliikennelaiksi on nyt palannut lausuntokierrokseltaan takaisin ministeriöön. Uusi tieliikennelaki on 453 sivua lakitekstiä ja sääntöjä sujuvaan ja turvalliseen liikenteeseen. Se sisältää merkittäviä uudistuksia ja jäljellä on paljon vanhaakin.

"Tieliikennelaki on Suomen eniten luettu laki. Olemmekin nimittäneet sitä Suomi 100 -laiksi", vitsailee liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.).

Vanha tieliikennelaki on vuodelta 1982, ja sitä on täydennetty ja lisätty asetuksin monta kertaa. Uusi laki on vielä luonnos, ja ministeriö keräsi kommentteja ja näkökulmia sidos- ja intressiryhmiltä ennen kuin hallitus tekee siitä valmiin esityksen eduskunnalle – näillä näkymin syksyksi, jolloin eduskunta palaa lomalta istuntoihin ja valiokuntatyöhön.

Ministeri Bernerin mukaan lakiluonnos keräsi yhteensä 168 palautetta viranomaisilta, järjestöiltä ja yksityisiltä. Ministeriössä on tunnistettu 17 eri kohtaa, joissa palautteet ovat erisuuntaisia, puoleen ja vastaan.

Kun on vaikeaa sanoa, kumpi on oikein, ministeriö tekee esityksen ratkaisuksi. Kiistakysymyksiin lukeutuu esimerkiksi se, tuleeko uudessa laissa säilyttää suositus pyöräilykypärän käytöstä vai ei. Pyöräilykypärän käyttämättä jättämisestä ei seuraa rangaistusta nytkään, ja kriitikot jättäisivät siksikin koko suosituksen laista. Liikenneturva taas puoltaa pyöräilykypärän käyttöä.

Uudessa tieliikennelain luonnoksessa kiertoliittymä nimetään liikenneympyräksi – jona se myös kansan suussa tunnetaan. Liikenneympyrä saa olla laissakin liikenneympyrä, sillä yksikään lausunnon antaja ei puuttunut tähän nimitysasiaan.

"Ei, se ei noussut lainkaan esiin", Anne Berner vahvistaa.

Pykäliin on myös tullut väljennystä. Esimerkiksi pienemmät rikesakot muuttuvat hallinnollisiksi seuraamuksiksi. Näin ajokorttia ei voisi menettää pienten liikennerikkomusten vuoksi, minkä ammattiliikenteen harjoittajat kokevat tärkeäksi.

Toisaalta ylinopeusrikkomuksiin taajamissa puututtaisiin aiempaa herkemmin lisäämällä automaattista nopeusvalvontaa.

Ympäristönäkökulmasta nopeusrajoituksia tulisi laskea, jolloin autoliikenteen hiilidioksidipäästöt vähenisivät. Toisaalta hitaammat ajonopeudet tietävät aikahukkaa.

"En usko, että ajonopeuksia lasketaan ympäristösyistä", Berner viittaa pohdintaan ministeriössä.

Talvirengaspakkoonkin uusi laki voi tuoda muutoksia. Marraskuun alusta maaliskuun loppuun talvirenkaita pitäisi käyttään vain, jos sää sitä edellyttää. Lausunnoissa rengasvalmistajat ovat höllennyksiä vastaan, poliisi taas näkee joustavamman käytännön paremmaksi.

Puolesta ja vastaan todistelu muistuttaa ministeri Bernerin mukaan talvirengaspakon osalta kuin alkoholilainsäädännön uudistusta: ihan kuin suomalainen ei pysty itse päättämään renkaidensa vaihdosta.

"Lausuntoja huolellisesti arvioiden pyrimme hakemaan hyvää ratkaisua turvallisuus ja kestävyys edellä."