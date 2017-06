Lindström: En ole painostusta kokenut enkä käyttänyt – HS: Erityisavustaja yritti viedä somalijärjestöiltä tuet

Työministeri Jari Lindström (uv.) sanoo ihmettelevänsä julkisuuteen noussutta pöyristymistä ja väitteitä painostamisesta liittyen somalijärjestöjen avustusten poistamiseen.

"Minä en ainakaan ole kokenut sellaista, enkä minä ole sellaista painostusta käyttänyt", Lindström sanoi eduskunnassa.

Hänen mukaansa erityisavustaja Sakari Puisto (ps.) teki erityisavustajalle kuuluvaa työtään käydessään virkamiesten kanssa läpi esityksiä tarveharkintaisista järjestötuista.

"Sitten heillä tuli jonkin verran siinä hankausta, jolloin hän otti minuun yhteyttä ja sanoi, että tässä on vähän ongelmia. Pyysin palaverin huoneeseeni, niin me kävimme sen läpi, ja sillä se sitten ratkesi", Lindström sanoi.

Lindströmin mukaan tulkintaerimielisyydet koskivat sitä, että kyseessä ovat harkinnanvaraiset tuet.

"Me emme halunneet, että tämä on mikään automaatio, että mennään niin kuin aina ennenkin. Vaan haluttiin käydä kaikki läpi, ei pelkästään nämä pinnalle nousseet somalijärjestöt, vaan kaikki."

Lindströmin mukaan hänellä ei ole mitään somalijärjestöjä vastaan, vaan kyse oli tukien perusteista.

Ministeri sanoo aikovansa keskustella asiasta sen esiin nostaneen kansliapäällikkö Jari Gustafssonin kanssa.

"Me käymme varmaan kansliapäällikön kanssa ihan naamatusten nämä asiat läpi. Ehkä on syytä keskustella siitä, mikä on kansliapäällikön rooli."

Helsingin Sanomat kertoi tänään, että Lindströmin entinen erityisavustaja Puisto halusi pyyhkiä yli kahden somalitaustaisen kansalaisjärjestön avustukset perusteetta.

Avustuksilla järjestöt auttavat maahanmuuttajalapsia, -nuoria ja -äitejä selviytymään arjestaan.

Sakari Puisto kertoo STT:lle, että hän on noudattanut käskyjä ehdottaessaan somalitaustaisten kansalaisjärjestöjen avustusten poistamista. Hän kertoo keskusteluttaneensa asian ihan normaalisti erityisavustajana, mutta ei kommentoinut, oliko kyse Lindströmin käskystä.

Sen verran voin sanoa, että en ole lähtenyt mitään sooloilemaan vaan olen noudattanut käskyjä, Puisto kertoo.

"Sain tiedoksi asian virkamiehiltä silloin ja kiinnitin huomiota tarkasti avustusehdotuksiin ja sen jälkeen keskustelutin asian ihan normaalisti erityisavustajana. Enempää en kommentoi, sillä irtisanomisprosessini on vielä viime metreillä", Puisto kertoo.

Hänet irtisanottiin erityisavustajan paikalta sen jälkeen, kun ministeri Lindström oli vaihtanut eduskuntaryhmää perussuomalaisista irtautuneeseen eduskuntaryhmään.

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet kokivat HS:n mukaan joutuneensa kovan poliittisen ohjauksen kohteeksi, kun Puisto sai virkamiesten esitykset tiedoksi ja halusi poistaa avustukset yhteensä kuudelta järjestöltä. Virkamiesten mukaan poistoille ei kuitenkaan ollut perusteita ja ne olisivat olleet arveluttavia yhdenvertaisuuden kannalta. Tapaus sattui tammikuussa.

Lehden mukaan lopputuloksena yksi somalijärjestö pudotettiin pois listalta kokonaisharkinnan jälkeen, mutta Puisto hermostui, koska virkamiehet eivät toimineet ohjeistuksen mukaan.