Lindtman: "Otan vastuun virheestä SDP:n ryhmän sisäisessä tiedonkulussa"

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo ottavansa täyden vastuun virheestä, joka on tapahtunut ryhmän sisäisessä tiedonkulussa puhujalistoihin liittyen. Lindtman on toimittanut eduskunnan puhemiehistölle listoja SDP:n kansanedustajista, joille hän on suositellut puheenvuorojen jakamista kyselytunneilla.

Lindtmanin mukaan listat ovat perustuneet valiokuntavastuisiin ja kyse on ollut tiedonannosta puhemiestölle. Lindtman korostaa, että puhemiehistöä ei voi eikä kuulu ohjailla.

Eduskunnan puhemies Maria Lohelan (ps.) mukaan puhujalistat eivät ole vaikuttaneet myönnettyihin puheenvuoroihin eduskunnassa. Lohela kertoi STT:lle heittävänsä listat suoraan roskiin, tulivat ne sosiaalidemokraateilta tai muilta puolueilta.

"Olen heittänyt listat lukematta roskiin, koska omaa työtäni puhemiehenä ei ohjaa sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä tai mikään muukaan eduskuntaryhmä. Näin ei ole ollut eikä näin tule olemaan jatkossakaan"

Lohelan mukaan suomalaisessa demokratiassa puhemies päättää yksinään kenelle puheenvuoroja jakaa.

Helsingin Sanomat uutisoi listojen toimittamisesta. Lehden mukaan Lindtman sai ryhmän sisältä kovaa kritiikkiä asian tultua ilmi. Uutisen mukaan moni SDP:n kansanedustaja oli aiemmin ihmetellyt puheenvuorojen kummallista jakautumista.