Lintilä haluaa palauttaa yritysten halun investoida

Energiapoliittinen selonteko ja Terrafamen jatko ovat tulevan elinkeinoministerin Mika Lintilän (kesk.) mukaan Suomen talouden keskeisiä kysymyksiä, jotka molemmat tulevat ulos työ- ja elinkeinoministeriön virkakoneistosta vielä Olli Rehnin kaudella eli ennen vuodenvaihdetta.

Mihin hän haluaa sitten itse jättää jälkensä?

"Suurin ongelma on investointien vähyys. Vajetta on jatkunut toistakymmentä vuotta. Sen luottamuksen luominen, että yritysten on taloudellisesti turvallista lähteä investoimaan, se on minulle tärkein asia."

Vaikka Turun telakan tilaukset ja työllisyysasteen kääntyminen nousuun ovat pieniä valopilkkuja tiellä kohti parempaa, Lintilää huolettaa, että Suomi on jäänyt selvästi jälkeen muiden EU-maiden talouden palautumisesta.

"Pahin skenaario olisi, jos nyt tulisi paha maailman taantuma. Niitä iskuja meidän olisi nykykunnossa todella vaikea kestää. Sen eteen pitää kääntää kaikki kivet, että kasvu nostetaan parin prosentin kieppeille."

Investointihaluttomuus on niin sitkeää, että liikutaan henkimaailman asioissa, pohtii Lintilä, joka tunnetaan niin politiikassa kuin harrastuksissa enemmän joukkue- kuin yksilölajien miehenä.

Mikä avuksi?

"Hallituksen tulee vaan jatkaa linjakasta, ennustettavaa politiikan tekoa."

Siksi hän pitää tärkeänä, että hallitusohjelman puolivälinarviointi tehdään alkuvuodesta myös TEM:issä rehellisesti ja tarkoin.

Energiapolitiikan suhteen Mika Lintilä on niukkaakin niukkasanaisempi. Hän kieltäytyy valaisemasta näkemyksiään sen enempää kivihiilen kuin venäläisen metsähakkeen käytön rajoittamisesta.

"Nämä tulevat käsittääkseni esiin energiapolitiikan selonteossa, jonka valmistelu on loppuvaiheessa. Haluan antaa Olli Rehnille työrauhan", hän perustelee.

Lintilän mukaan keskeneräinen energiaselonteko on suurin syy, miksi Rehn jatkaa ministerinimityksen julkistamisen jälkeen vielä kaksi kuukautta ministerinä.

MIKA LINTILÄ

Asuinpaikka: Toholampi

Ikä: 50

