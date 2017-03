Lintilä Uudenkaupungin autouutisesta: ""Sopimus kertoo suomalaisen työn arvostuksesta"

Valmet Automotive ja Mercedes-Benz tiedottivat tänään, että Valmet Automotive ryhtyy valmistamaan Mercedeksen seuraavan sukupolven kompaktiautomallia Uudenkaupungin autotehtaalla.

Lisäksi Valmet Automotive kertoi, että jo lähikuukausina sillä on tarve tuhannelle uudelle työntekijälle.

Valmet Automotiven ja Mercedes-Benzin sopimus kertoo suomalaisen työn arvostuksesta ja kilpailukyvystä, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo. Hänen mukaansa myös kilpailukykysopimus vaikuttaa sopimukseen.

Lintilän mukaan Uudenkaupungin tehtaan laadusta kertoi jo se, että Mercedes-Benz valitsi helmikuussa Valmet Automotiven parhaaksi yhteistyökumppanikseen vuonna 2016.

Lisäksi Valmet Automotive kertoi, että se aloittaa tänään rekrytointikampanjan, jolla haetaan tuhatta uutta autonrakentajaa. Lintilän mukaan rekrytoinnissa on iso ongelma työvoiman liikkuvuudessa, mikä vaivaa Suomea laajemminkin. Hän tarkoittaa tilannetta, jossa työttömyysluvut ovat korkealla, mutta samalla on paljon avoimia työpaikkoja tietyissä kaupungeissa. Lintilän mukaan Valmet Automotiven on rekrytoitava työntekijöitä ympäri Suomea.

"Kohtaanto-ongelma on liian iso. Puoliväliriihi on paikka, jossa hallituksen pitää asiaa arvioida", Lintilä sanoo.

Lintilä kertoo pyytäneensä entisen pääministerin Esko Ahon (kesk.) tekemään meriklusteriohjelman, joka sivuaa myös Uudenkaupungin autotehdasta.

"Koska ohjelma painottuu Varsinais-Suomeen, pyysin häntä arvioimaan myös työvoimatilannetta ja laajemmin työvoiman liikkuvuutta", Lintilä sanoo.