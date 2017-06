Lontoon iskussa kuollut yhdeksän ihmistä, heistä kolme hyökkääjiä

Poliisi on kertonut alustavia yksityiskohtia Lontoon terrorihyökkäyksistä, joissa poliisi on vahvistanut kuolleen kuusi ihmistä. Lisäksi poliisi on kertonut ampuneensa kolme iskusta epäiltyä miestä.

Hyökkäys alkoi poliisin mukaan kymmenen aikaan eilen illalla London Bridge -sillalla, jossa epäillyt ajoivat autolla jalankulkijoiden päälle. Poliisin mukaan epäillyt jatkoivat sitten ajoaan London Bridge -sillalta läheiselle Borough Market -torialueelle, jossa epäillyt nousivat autostaan ja alkoivat puukottaa ihmisiä. Poliisi ei kertonut kuinka montaa ihmistä epäillyt puukottivat, mutta joukossa oli poliisin mukaan työtehtävissä ollut poliisi. Poliisin mukaan puukotettu poliisi sai vakavia, muttei hengenvaarallisia vammoja.

BBC:n mukaan sairaaloissa ympäri Lontoota on ainakin 30 haavoittunutta.

Poliisi kertoo, että poliisi ampui kolme epäiltyä miestä Borough Marketilla. Poliisi uskoo, että kaikki suoraan iskun toteutuksessa mukana olleet ovat kuolleet.

Poliisi kertoo myös, että epäillyillä olleet räjähdysliiveiltä näyttäneet varusteet olivat huijausta. Hyökkäyspaikalta levinneissä kuvissa maassa makaavalla miehellä oli yllään liivit, joihin oli kiinnitettynä purkkimaisia, panoksenomaisia esineitä.

Poliisin on kerrottu tehneen London Bridgen alueella kontrolloituja räjäytyksiä. Poliisi ja pelastustyöntekijät ovat pyytäneet ihmisiä välttämään London Bridgen ja Borough Marketin alueita. Poliisi on kehottanut ihmisiä myös pysymään rauhallisina, mutta valppaina.

Britannian pääministerin Theresa Mayn mukaan Lontoon öisiä tapahtumia tutkitaan "mahdollisina terroritekoina". Hallituksen hätäkomitea kokoontuu Mayn johdolla aamulla.

Poliisi on kertonut pitävänsä tapahtumia terrorina.

Suomen Lontoon-suurlähetystö kehottaa välttämään London Bridgen ja Borough Marketin alueita sekä seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeita Lontoossa.

Lähetystö kehottaa myös alueella olevia ottamaan yhteyttä omaisiinsa ja ystäviinsä sekä tekemään matkustusilmoituksen. Lähetystö esitti kehotuksensa tiedotteessa.

Lähetystöstä kerrotaan STT:lle, ettei tiedossa ole, että hyökkäyksissä olisi kuollut tai haavoittunut suomalaisia.

