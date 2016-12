Lukijalta: Öljyn loppuminen on unohdettu biopolttoaineista puhuttaessa – "edessä on paluu luontoon"

MT:n lukija Sven-Olof Jakobsson muistuttaa mielipidekirjoituksessaan, että ihmisen vieraantuminen luonnosta alkoi kiihtyä runsas sata vuotta sitten, kun halpa ja monikäyttöinen öljy astui kuvaan.

"Silloin kaikki alkoi muuttua. Kun tänään tarkastelemme ympärillämme tapahtunutta huimaa kehitystä, tulisi meidän ymmärtää, että se on miltei yksinomaan ollut öljyn ansiota", Jakobsson arvioi.

"Nyt ovat maapallon öljyvarat kuitenkin vähentyneet niin, ettei uusia merkittäviä öljyvaroja ole enää pitkään aikaan löytynyt."

Kirjoittajan mielestä fossiilisten polttoaineiden loppuminen on unohdettu biojalostamokeskustelussa.

"Suomessa ja monessa muussa maassa on kiireellä nousemassa isoja biojalostamoita. Näiden rakentamista ei suinkaan perustella öljyn loppumisella, vaan fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisellä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Perustelu pitää kuitenkin vain osittain paikkansa. Suurin syy on kylmä totuus – öljy on loppumassa!"

Millä henkilöautot, rekat, lento­koneet ja laivat liikkuvat öljyn jälkeen, Jakobsson ihmettelee.

"Tulevan energiakriisin vuoksi ovat monet asian­tuntijat jo vuosia kehottaneet yhteiskuntaa muuttumaan niin pian kuin mahdollista, jotta elämä voisi jatkua siedettävänä myös öljyn loppumisen jälkeen. Heidän mielestään meidän on jätettävä tämä saippuakupla ennen kuin se puhkeaa. Silloin se on jo liian myöhäistä."

Hänen mielestään paluuta luontoa myötäilevään talouteen ei pidä käsittää taantumaksi vaan nähtävä se aitona kehityksenä.

"Kehitykseksi, joka lopettaa ympäristön tuhoamisen ja antaa luonnolle mahdollisuuden parantaa haavat, joita me ihmiset olemme omilla arveluttavilla talouden kasvuvaatimuksilla sille jatkuvasti aiheuttaneet."

Koko mielipidekirjoitus verkosta

Lue lisää:

Marttila: Liikenteeseen tarvitaan täydellinen vallankumous – biokaasu nopea lääke päästöjen vähentämiseen

Uusiutuva energia ajaa fossiilisten ohi