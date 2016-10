Lukijalta: Merimetso ja hyljeongelmat paisuvat – "Tiilikaisen on aika lopettaa pyllistely saariston asukkaille, mökkiläisille ja kalastajille"

Uudenmaan alueellinen merimetsotyöryhmän jäsen Paavo Paju kertoo mielipidekirjoituksessaan, että peto-ongelmia on nyt saatu ratkaistua. Saaristossa on kuitenkin edelleen kaksi suurta ongelmavyyhteä: "ylimitoitetun suojelun seurauksena valtaviksi paisuneet merimetso- ja harmaahyljekannat."

"Merimetsokolonioiden häirintään on nyttemmin jo saatu jonkun verran lupia, mutta häirintähän on ainoastaan ongelman – ja ongelma merimetso on – siirtämistä paikasta toiseen."

Tanskassa ja Ruotsissa lintu on jo siirtynyt järvialueille ja Paju ennustaa merimetson leviävän Suomessa ensin Säkylän Pyhäjärveen, Lohjanjärveen, Vanajaveteen ja Lahden Vesijärveen.

"Mikäli pesimäkannan voimakkaaseen rajoittamiseen ei välittömästi ryhdytä, ovat tulevaisuudessa myös järvialueidemme kalakannat suuressa vaarassa. Merimetsojen mukana tulevat myös niiden ulosteiden aiheuttamat ongelmat."

"Merialueella ongelmat ovat jo kumuloituvaa arkipäivää. Vedet rehevöityvät, kalakannat vinoutuvat, ja tärkeät kutualueet kolonioiden läheisyydessä menettävät tuottavuutensa."

Paju kertoo, että kannan rajoittamiseen on kaksi tehokasta keinoa: pesimäaikainen merimetson munien öljyäminen sekä suojelumetsästys. Kirjoitus on osoitettu ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk.), jonka on nyt viimeistään aika tarttua toimeen.

"Olette lausunnoissanne suhtautuneet kielteisesti ainakin suojametsästykseen. Tietysti Ruokolahdelta katsoen joku Vaasan ongelma ei juurikaan hetkauta. Entäpä jos kolonioita alkaisi etabloitua eteläiselle Saimaalle? Nykymenolla se on vain ajan kysymys", Paju huomauttaa.

"Tuhat ammattikalastajaa on mitätön marginaaliryhmä, parisataatuhatta vapaa-ajan­kalastajaa on jo merkittävä. Mutta kolme miljoonaa suomalaista, jotka ostavat kalaa kaupan tiskiltä, ovat jo äänestäjäryhmänä sellainen, että kannattaako ihan oikeasti suhtautua välinpitämättömästi heidän tahtoonsa ostaa kotimaista kalaa?"

"Aina kun jotain kumartaa, jollekin samalla pyllistää. Nyt on merimetson ja hylkeidensuojelulle kumarreltu jo riittävästi. Samalla on pyllistelty saariston asukkaille, mökkiläisille ja kalakannoille ja suomalaiselle kalanostajalle. Antakaa meille toimiva keinovalikoima merimetso- ja hyljeongelman ratkaisuun."

