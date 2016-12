Lukijalta: Ylen dokumentti leimaa Saimaan asukkaat norpan vihollisiksi vaikka he rakentavat kuuteille pesiä joka vuosi

Kahden Saimaan osakaskunnan kalastuksenvalvoja Kaisamaria Tolvanen kirjoittaa MT:n mielipidepalstalla Kimmo Ohtosen Ylellä esitettävästä Katoava Pohjola -dokumentista, jonka jakso 10.12. kertoi saimaannorpasta.

"Odotin ohjelmalta paljon, sillä olen itse viettänyt lapsuuteni Saimaan rannalla lähellä Koloveden kansallispuistoa", Tolvanen kertoo.

"Olen elänyt ikäni saimaannorpan kanssa ja oppinut jonkin verran sen käyttäytymistapojakin. Ohjelma antoi kuvan, että täällä Saimaalla emme arvosta emmekä suojele saimaannorppaa, emmekä hoida kalastuksen valvontaa."

Toisin kuin ohjelmassa annetaan ymmärtää, Saimaan rannalla kasvaneet ja siellä mökkeilevät varmasti suojelemme saimaannorppaa, Tolvanen korostaa.

"Se on meille kaikille luontoarvo, josta me olemme tosi iloisia ja ylpeitä. Tuntuu pahalta, että ulkopuolelta tullaan sanomaan, että olisimme pahimmat saimaannorpan viholliset – asia on päinvastoin. Miksi tätä näkökulmaa ei haluta ymmärtää, vaan meidät syyllistetään vaikka minkälaisilla perusteluilla?"

Saimaannorpan pahin uhka on ilmastonmuutos ja Saimaan vedenpinnan vaihtelut, Tolvanen muistuttaa.

"Jos paikalliset eivät olisi olleet aktiivisesti tekemässä tekopesiä, olisi poikasten osalta tilanne Saimaalla paljon huonompi kuin se on nyt. Lisäksi paikalliset ovat olleet talkoilla auttamassa pesälaskentoja, jotta saataisiin oikeaa tietoa syntyneistä kuuteista", Tolvanen korostaa.

"Julkisesti on vaiettu, kuinka moni pyydykseen jäänyt norppa on tarttunut siihen tutkijoitten norppaan kiinnittämästä lähettimestä. Tätä tietoa ei kerrota, sillä nämäkin norppahukkumiset halutaan sysätä laillisesti kalastavien henkilöitten niskaan."

Lue koko mielipidekirjoitus verkossa